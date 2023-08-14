Взрывы прозвучали в Одессе
Серия взрывов прозвучала в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ. В регионе объявили воздушную тревогу.
«В сторону Одессы летят дроны „Шахид“. В Офисе президента призвали не игнорировать тревоги. Тем временем там уже прозвучали взрывы», - написало агентство УНИАН.
Региональные власти также подтвердили взрывы.
«Идет боевая работа ПВО и других подразделений. Не мешайте, не снимайте, будьте в укрытиях», - написал председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
Согласно данным официального ресурса по оповещению, воздушную тревогу объявили в девяти регионах Украины: в Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожского региона.