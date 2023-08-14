Взрывы прозвучали в Одессе

НОВАТЭК предупредил партнеров о наличии форс-мажорных обстоятельств в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2». Об этом сообщило агентство Reuters.

«Крупнейший российский производитель СПГ, „Новатэк“, отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта „Арктик СПГ 2“», - уточнило агентство.

Письма получили испанская Repsol и китайские Shenergy Group и Zheijang Energy.

Возникновение форс-мажора может быть связано с санкциями, которые США ввели 2 ноября. Они предполагали запрет на все операции с «Арктик СПГ-2».

Первую линию проекта «Арктик СПГ-2» планировали запустить уже в конце этого года, вторую в 2024 году, а третью уже в 2025-м.

Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что стремившийся отказаться от закупок российских нефти и газа Евросоюз сменил одну зависимость на другую.

Доля российского газа в закупках ЕС составляла до 2022 года 40%. После начала спецоперации и подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» поставки российского энергоносителя в европейские страны сократились, но не остановились.