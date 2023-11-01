Взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области Украины
Жители Кременчуга Полтавской области Украины услышали взрывы. Об этом сообщило местное издание УНИАН.
Исходя из официальной карты воздушных тревог Украины, в половине областей страны звучит воздушная тревога: в Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Кировоградской и Николаевской.
Днем 31 октября стало известно о взрывах в Кривом Роге и Днепре на Украине. Также очевидцы сообщили о приближающихся к регионам беспилотных летательных аппаратах.