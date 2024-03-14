Взрывы прозвучали в Харьковской области

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«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области», - уточнил канал.

Издание отметило, что, по предварительной информации, атаковали город Чугуев. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о росте угрозы террористических атак на приграничных территориях России. По его словам, активизировалась деятельность украинских ДРГ и вражеской агентурной сети со стороны Харьковской области.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что некоторые сельчане стали уходить в партизаны , не желая мириться с киевским режимом.

Украинские боевики, по его словам, насильно эвакуируют мирное население, выгоняя людей из домов, чтобы подготовить место для боевых действий.