02 ноября 2023, 22:10

Взрывы прозвучали в Харькове и Полтавской области на Украине

Unsplash
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Взрывы прозвучали в Харькове и Полтавской области на Украине. Об этом сообщило интернет-издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

«В Полтавской области шумно. Работает ПВО по Shahed», - написали в украинском Telegram-канале «Карта воздушных тревог».

В Telegram-канале издания «Украины.ру» сообщили о взрывах в Харькове и летящих в сторону Николаевской области «Геранях».

Согласно онлайн-карте воздушных тревог сирены гудят в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Жители Кременчуга Полтавской области Украины сообщили о взрывах 1 ноября. Воздушную тревогу объявили в половине областей страны.

Взрывы Украина
02 ноября 2023, 21:53
Решение об импичменте Байдена скоро примут в США
РИА «Новости»
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Скоро примут решение о вынесении импичмента американскому лидеру Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос про доказательства для начала процедуры, передал ТАСС.

Сам лидер Штатов называл возможный импичмент целью республиканцев, которые желают остановить работу правительства. Он отмечал, что не зацикливается на этой процедуре и больше сконцентрирован на работе.

Ранее телеканал NBC сообщил, что рейтинг одобрения работы Байдена американцами достиг антирекорда. Деятельность главы государства не одобряют 56% избирателей, это самый низкий результат после его вступления в должность в 2020 году.

«Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу», - заявил он.

По словам Джонсона, принятое решение будет зависеть от того, какие найдут доказательства и «к чему они приведут». Он не стал рассчитывать на определенный результат раньше времени.

США Джо Байден
02 ноября 2023, 21:06
«Шаг в неверном направлении». В США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией
Правительство США
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Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России — шаг в неверном направлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело агентство Reuters.

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России - шаг в неверном направлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело агентство Reuters.

Власти Соединенных Штатов глубоко обеспокоены шагами РФ по дератификации ДВЗЯИ, подчеркнул Блинкен.

«К сожалению, это представляет собой значительный шаг в неверном направлении», - добавил госсекретарь США.

Президент Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. Договор должен был стать инструментом для прекращения любых видов испытаний, но так и не вступил в силу. Его не ратифицировали восемь из 44 государств, имеющих ядерное оружие.

Путин не планировал связываться с США перед принятием решения о дератификации ДВЯЗИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в этом не было необходимости.

Ядерное оружие США Россия
02 ноября 2023, 20:22
Израильские военные окружили город Газу
pxhere.com
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Бойцы ЦАХАЛ действуют в городе Газе уже несколько дней и окружают его с разных направлений. Об этом сообщил начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, чьи слова привело издание Haaretz.

Израильские войска задействовали менее половины численности ВВС и готовы атаковать другие фронты в случае необходимости, подчеркнул Халеви.

«Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа и уже несколько дней действуют в городе Газе», - сказал он.

Израиль 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского анклава в рамках операции движения ХАМАС под названием «Потоп Аль-Аксы». В ответ ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

За несколько дней военные Израиля взяли под контроль населенные пункты у границы с Газой и атаковали объекты, в том числе гражданские, на территории анклава. ЦАХАЛ сообщил о полной блокаде сектора Газа, куда прекратились поставки воды, продуктов питания, лекарств, электричества и топлива.

Число жертв в палестинском анклаве с начала обострения конфликта достигло 9061. Жертвами эскалации стали более 3,7 тысячи детей и свыше 2,3 тысячи женщин.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 19:44
Карты UnionРay перестанут работать за рубежом
РИА «Новости»
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Карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт», который попал под санкции, перестанут работать за границей с 3 ноября. Об этом написал ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

«Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом», - сообщили клиентам.

«Русский стандарт» посоветовал снять наличные с карт, так как операции могут приостановить в ближайшее время. Комиссию за снятие денег вернут.

Кроме «Русского стандарта» под санкции Соединенных Штатов попали «Абсолют банк» и ВБРР. Всего в новом списке оказались почти 200 юридических и 39 физических лиц.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предрек усиление западных санкций против России вопреки дефициту идей. Евросоюз и США продолжают давление, хотя понимают, что вводимые ограничения вредят им самим, отметил он.

Банки Россия

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