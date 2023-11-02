Взрывы прозвучали в Харькове и Полтавской области на Украине

Решение об импичменте Байдена скоро примут в США

Скоро примут решение о вынесении импичмента американскому лидеру Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос про доказательства для начала процедуры, передал ТАСС.

Сам лидер Штатов называл возможный импичмент целью республиканцев, которые желают остановить работу правительства. Он отмечал, что не зацикливается на этой процедуре и больше сконцентрирован на работе.

Ранее телеканал NBC сообщил, что рейтинг одобрения работы Байдена американцами достиг антирекорда. Деятельность главы государства не одобряют 56% избирателей, это самый низкий результат после его вступления в должность в 2020 году.

«Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу», - заявил он.

По словам Джонсона, принятое решение будет зависеть от того, какие найдут доказательства и «к чему они приведут». Он не стал рассчитывать на определенный результат раньше времени.