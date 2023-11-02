Взрывы прозвучали в Харькове и Полтавской области на Украине
Взрывы прозвучали в Харькове и Полтавской области на Украине. Об этом сообщило интернет-издание «Украина.ру» в Telegram-канале.
«В Полтавской области шумно. Работает ПВО по Shahed», - написали в украинском Telegram-канале «Карта воздушных тревог».
В Telegram-канале издания «Украины.ру» сообщили о взрывах в Харькове и летящих в сторону Николаевской области «Геранях».
Согласно онлайн-карте воздушных тревог сирены гудят в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Жители Кременчуга Полтавской области Украины сообщили о взрывах 1 ноября. Воздушную тревогу объявили в половине областей страны.