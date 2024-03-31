Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области
Серия взрывов прогремела в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил RT со ссылкой на мониторинговые группы.
В настоящее время в регионе объявили воздушную тревогу.
В субботу взрывы прогремели в Харьковской области.
Согласно онлайн-карте, режим воздушной тревоги действовала в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины.
Российские военные с октября 2022 года начали наносить удары по объектам связи и оборонной промышленности на территории Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Жилые дома во время атак находятся вне угрозы, отмечали в Минобороны РФ.