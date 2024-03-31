31 марта 2024, 00:51

Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области

Unsplash
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Серия взрывов прогремела в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил RT со ссылкой на мониторинговые группы.

В настоящее время в регионе объявили воздушную тревогу.

В субботу взрывы прогремели в Харьковской области.

Согласно онлайн-карте, режим воздушной тревоги действовала в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины.

Российские военные с октября 2022 года начали наносить удары по объектам связи и оборонной промышленности на территории Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Жилые дома во время атак находятся вне угрозы, отмечали в Минобороны РФ.

Взрывы
31 марта 2024, 01:45
Пожилой радикал планировал атаку на Нотр-Дам-де-Пари во Франции
Freepik
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Сотрудники спецслужб Франции задержали 62-летнего гражданина Египта, планировавшего устроить нападение на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Об этом написала газета Le Journal du Dimanche.

Задержание провели еще 5 марта, но информация о этом обнародовали только сейчас. По данным издания, только за три недели в Франции арестовали пятерых связанных с ИГИЛ* экстремистов, планировавших не связанные друг с другом теракты. Среди них оказался 14-летний подросток, который собирался взорвать торговый центр в городе Лилль.

Сильный пожар произошел в Нотр-Дам-де-Пари в 2020 году. Огонь начал распространяться в соборе Парижской Богоматери с кровли, поэтому уцелело большое количество элементов интерьера.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Задержания Терроризм Франция
31 марта 2024, 01:04
«Бой с полицией». ИГИЛ озвучил собственную версию теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Филиал ИГИЛ* под названием «Вилаят Хорасан»* изложил собственную версию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». С отчетом группировки ознакомилась Lenta.ru.

Радикалы отметили в отчете, что террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», планировали вступить в бой с полицейскими, но поменяли свои планы из-за неполадок с оружием. Боевики перед терактом получили большое количество боеприпасов.

Согласно данным МЧС РФ, в результате теракта в Красногорске погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Всего пострадали 695 человек, в числе которых 15 детей. Российские следователи уже установили личности 134 жертв.

Ранее в Ленобласти задержали сварщика , оставившего сомнительный комментарий со смайликами под одним из сообщений о трагедии в «Крокус Сити Холле».

*Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Боевики Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 23:18
Байдена заставят извиниться за «день трансгендеров» на Пасху
РИА «Новости»
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Избирательный штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа попросил своего соперника Джо Байдена извиниться перед христианами. Американский лидер назначил «день видимости трансгендеров» на пасхальное воскресенье, сообщил RT.

Команда Трампа назвала прокламацию Байдена «богохульством» и примером наступления действующего президента США на христианскую веру.

«Мы призываем разваливающуюся кампанию Джо Байдена и Белый дом выступить с извинениями перед миллионами католиков и христиан по всей Америке», - заявила пресс-секретаря штаба Кэролайн Левитт.

Байден ранее объявил 31 марта «днем видимости трансгендеров», чтобы поддержать сменивших пол людей. Его заявление в субботу появилось на сайте Белого дома.

США Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден
30 марта 2024, 21:54
Грузия пережила три землетрясения за один день
Unsplash
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Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии 30 марта зафиксировал три землетрясения вблизи города Они в регионе Рача. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалисты зарегистрировали первые подземные толчки магнитудой 4,8 в 17:44 (16:44 по московскому времени) в 10 километрах от Они. Второе землетрясение магнитудой 4,2 произошло через шесть минут в девяти километрах от города. Еще через 40 минут сейсмоактивность магнитудой 4 зафиксировали приборы в восьми километрах от населенного пункта.

Жители Они не обращались за помощью в Службу по чрезвычайным ситуациям. Городская администрация заявила, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

На границе Киргизии и Таджикистана 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3. Мощность подземных толчков разнилась в зависимости от населенного пункта. Никто не пострадал.

Грузия Землетрясения

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