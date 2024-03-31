Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области

В настоящее время в регионе объявили воздушную тревогу.

В субботу взрывы прогремели в Харьковской области.

Согласно онлайн-карте, режим воздушной тревоги действовала в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины.

Российские военные с октября 2022 года начали наносить удары по объектам связи и оборонной промышленности на территории Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Жилые дома во время атак находятся вне угрозы, отмечали в Минобороны РФ.