Взрывы произошли в Одесской области

«Сообщают о не менее чем пяти прилетах в Одесской области. В самом городе прилетов не было», - заявили журналисты.

По информации издания, Одесскую область атаковали ракетами. Официально власти не комментировали эту информацию. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном пожаре в Одессе. Он вспыхнул от обломков дрона, который сбили украинские военные.

Мощные взрывы произошли в Киеве , Днепропетровске и Запорожье. Ночью атаковали Львов, Черкассы и Харьков. В последнем зафиксировали не меньше шести прилетов.