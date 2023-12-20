20 декабря 2023, 23:43

Взрывы прогремели в Сумской области Украины

РИА «Новости»
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Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Страна.ua».

«Возможно, работа ПВО», - уточнило издание.

Других подробностей не приводится.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и 10 областях Украины. О вероятной атаке предупредили жителей Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого в Киевской области Украины дважды за ночь прогремели взрывы. По сообщению киевской областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Днем раньше взрывы прогремели в украинских городах Одессе и Черноморске.

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики сообщали, что в Черноморске работала система противовоздушной обороны.

Взрывы Украина ПВО
21 декабря 2023, 00:04
Макрон допустил приглашение Путина во Францию
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Но произойдет это только в случае изменения ситуации на Украине, заявил эфире телеканала France 5 французский лидер Эммануэль Макрон.

Во время программы журналисты затронули тему предстоящих в 2024 году крупных событий. Один из них отметил, что на церемонию приедет президент США Джо Байден. Он также предположил, что на праздник не пригласят Путина, который 10 лет назад участвовал в мероприятии.

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», - ответил Макрон на слова журналиста.

Ранее президент Франции говорил, что готов поговорить с российским коллегой. По его словам, он может возобновить диалог с Путиным, если у того есть предложения по установлению долгосрочного мира на Украине.

Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Украина Франция
21 декабря 2023, 00:00
Авиакомпания «Россия» скоро возобновит полеты в Пекин — «Аэрофлот»
РИА «Новости»
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Представители «Аэрофлота» заявили, что авиакомпания «Россия» скоро получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. Об этом сообщило в своем Telegram-канале РИА «Новости».

«Сам же „Аэрофлот“ ведет переговоры с властями Китая о выполнении разовых рейсов до получения „Россией“ таких разрешений», - уточнило агентство.

В настоящее время пассажиров перевозят рейсами авиакомпаний-партнеров. Им переоформляют билеты, дополнительная плата не взимается.

Ранее пекинский аэропорт Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия». Представители перевозчика обратились в Минтранс за помощью в решении возникшей проблемы.

Также сообщили, что авиакомпания была вынуждена отменить ряд рейсов из Красноярска, Владивостока и Иркутска, так как не успела полностью выполнить дополнительные требования китайской стороны. Это была вынужденная мера. Помимо этого, отмечается, что «Россия» начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех нужных разрешений еще этой весной.

Самолеты Россия Авиакомпании Китай
20 декабря 2023, 22:37
Пекинский аэропорт отказал в приеме рейсов авиакомпании «Россия»
РИА «Новости»
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Пекинский аэропорт «Дасин» отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия». Об этом представитель перевозчика сообщил РИА «Новости».

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт „Дасин“ из Владивостока, Красноярска и Иркутска», - уточнил собеседник агентства.

Запрет будет действовать до выполнения российской стороной неких «дополнительных требований». Представители авиакомпании уже обратились в Минтранс за помощью в решении возникшей проблемы.

«Россия» уже начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех нужных разрешений еще этой весной.

Ранее Европа захотела арестовать более 37 самолетов российских авиакомпаний , принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Лайнеры приобретала дочерняя компания ГТЛК -GTLK Europe, но из-за антироссийских санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации в рамках которых их могут продать. Самолеты могут арестовать в иностранных аэропортах в конце декабря из-за разбирательства в Высоком суде Ирландии.

Россия Авиакомпании Китай
20 декабря 2023, 21:38
МВД Украины объявило в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана
РИА «Новости»
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского предпринимателя и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

В базе данных Министерства внутренних дел Украины Фридмана отметили как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». При этом меру пресечения ему не избрали.

Российского бизнесмена обвиняют в финансировании специальной военной операции на Украине.

«Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», - заявили в СБУ.

В начале сентября ведомство обвинило Фридмана в финансировании российской армии , уточнив, что предприниматель организовал сбор помощи для военнослужащих РФ.

«Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком „Армия России“», - сообщили в СБУ.

Также по данным ведомства, страховые компании сооснователя Альфа-банка будто бы взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья бойцов.

Ранее Фридман попал под американские санкции. Бизнесмена внесли в этот список вместе с бывшим председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном.

СБУ Россия Бизнес Украина

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