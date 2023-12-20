Взрывы прогремели в Сумской области Украины

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«Возможно, работа ПВО», - уточнило издание.

Других подробностей не приводится.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и 10 областях Украины. О вероятной атаке предупредили жителей Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого в Киевской области Украины дважды за ночь прогремели взрывы. По сообщению киевской областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Днем раньше взрывы прогремели в украинских городах Одессе и Черноморске.

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики сообщали, что в Черноморске работала система противовоздушной обороны.