16 января 2024, 01:38

Взрывы прогремели в районе консульства США в Ираке

Unsplash
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Несколько взрывов прогремели в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, в городе слышали не меньше семи взрывов. В связи с этим аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение.

Все ракеты сбили, но при этом пока неизвестно, откуда их запустили, написало агентство Shafaq. Среди американских военных никто не пострадал. Военная база «Харир» примыкает к международному аэропорту, ее используют силы международной коалиции во главе с США.

Базы США и американские военные в Ираке и Сирии стали регулярно подвергаться нападениям с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем.

Под обстрел попала база США в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке.

Йеменские хуситы ранее нанесли удар по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Атаку на корабль организовало шиитское движение «Ансар Алла». По словам военного представителя хуситов Яхья Сариа, все американские корабли внесли в список вражеских целей.

США Ракеты Взрывы Ирак
16 января 2024, 01:59
Число жертв взрыва в Баку увеличилось до семи
РИА «Новости»
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Число жертв в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.

«В результате поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, были обнаружены и извлечены из-под завалов тела шести человек. Некоторое время назад было обнаружено и извлечено еще одно тело», - сообщили в ведомстве.

Мощный взрыв в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Баку прогремел днем в понедельник, 15 января. После взрыва в здании начался пожар. Причина ЧП пока неизвестна.

В результате взрыва пострадали 24 человека. Один из пострадавших отказался от госпитализации, 10 человек с переломами и ожогами доставили в Клинический медицинский центр с сочетанными травмами суставов, остальных увезли в ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.

Спасатели Пожары Больницы Скорая помощь Взрывы Азербайджан
16 января 2024, 01:33
«Послал к черту». В Японии оценили обещание Путина посетить Курилы
РИА «Новости»
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Возможное посещение Курильских островов президентом России Владимиром Путиным будет иметь негативные последствия для российско-японских отношений. Об этом заявил доцент кафедры международных отношений Токийского университета Ре Хината Ямагучи газете South China Morning Post.

«Поступая так, он фактически посылает Японию к черту. Не думаю, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем они есть сейчас, но нам нужно будет следить за тем, что он станет делать, если и когда он все-таки поедет на Курилы», - заявил доцент.

По его мнению, ситуация станет более серьезной, если Путин примет решения по развитию островов.

В четверг, 11 января, Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал посетить Курилы. Президент признался, что никогда не был на островах и согласился с необходимостью развивать на них туристический кластер.

В ответ на это генсек японского кабмина Есимаса Хаяси заявил, что Япония будет следить за ситуацией на Курилах и «соответствующим образом» отреагирует на развитие событий в регионе.

Отношения Япония Международные отношения Россия Владимир Путин Курильские острова
16 января 2024, 01:23
Пиво из недружественных стран захотели запретить в России
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Пиво и пивные напитки предложили включить в правительственный перечень сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Такое обращение председателю кабмина Михаилу Мишустину направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, сообщили «Известия».

Он отметил, что лидерами экспорта в Россию в 2023 году стала Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия.

«Недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ», - пояснил депутат.

В период с 2022 по 2023 годы на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию. В прошлом году объем поставок из ФРГ вырос на 32%. На Литву в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок. Третье место заняла Латвия, которая нарастила поставки почти в четыре раза. Также вдвое вырос экспорт из Польши.

Комитет Госдумы по охране здоровья ранее выступил с предложением ввести запрет на продажу подросткам безалкогольного пива.

Германия Латвия Экспорт Литва Россия Пиво
15 января 2024, 22:43
Йеменские хуситы подтвердили удар по кораблю США в Аденском заливе
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Шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, подтвердило нанесение ракетного удара по американскому эсминцу в Аденском заливе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала «Аль-Масира», все американские и британские корабли и подразделения, участвующие в военной агрессии против их страны, внесли в список вражеских целей для своих вооруженных сил.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», - пояснил он.

Помимо этого, Сариа обещал и в будущем проводить аналогичные военные операции, не позволяя израильским судам пересекать Красное и Аравийское моря.

Ранее Центральное командование США подтвердило запуск противокорабельной ракеты с территорий, поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. По данным CENTCOM, ракета не достигла цели. Американский истребитель уничтожил ее вблизи города Ходейда.

США Ракеты Корабли Йемен

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