Взрывы прогремели в Полтавской области Украины
Серия взрывов прозвучала в городе Кременчуге в Полтавской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на очевидцев. По данным журналистов, сработали системы ПВО.
«Полтавщина! Работает ПВО по БПЛА. Местные публики сообщают о мощных взрывах в Кременчуге», - сказано в сообщении.
Тем временем во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Помимо Полтавской области, сирены гудят в Черниговской, Киевской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожского региона.
Прошлой ночью, 19 сентября, о взрывах сообщали жители Славянска и Харькова. По производственной зоне последнего власти зафиксировали прилет.