Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму Запорожье
В подконтрольном киевскому режиму Запорожье и пригороде прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
В регионе работает система противовоздушной обороны. Других подробностей о происходящем не приводится.
Согласно данным украинских СМИ, вечером в Запорожье зазвучали сирены тревоги. Их также включили в Харьковской области. Населению рекомендовали оставаться в укрытиях.
Накануне взрывы прогремели в административном центре Николаевской области Украины. Звуки сирены прозвучали в Полтавской и Запорожской областях.
До этого, 3 октября, очевидцы услышали звуки взрывов в городе Умани в Черкасской области Украины. Об ударах сообщали жители Запорожья и Харькова.