Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины
Взрывы услышали жители города Николаева на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Уточняется, что сразу после взрывов местные власти в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Другие подробности пока не приводились.
Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. В итоге, БПЛА и ракеты повредили припортовую инфраструктуру и складские помещения.
Серия взрывов раздалась минувшей ночью и в Кривом Роге Днепропетровской области, местные СМИ информировали об ударах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. В нескольких регионах Украины включали воздушную тревогу.
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