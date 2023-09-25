Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины

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Уточняется, что сразу после взрывов местные власти в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Другие подробности пока не приводились.

Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. В итоге, БПЛА и ракеты повредили припортовую инфраструктуру и складские помещения.

Серия взрывов раздалась минувшей ночью и в Кривом Роге Днепропетровской области, местные СМИ информировали об ударах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. В нескольких регионах Украины включали воздушную тревогу.

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