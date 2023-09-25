Читайте нас в:

По данным телеканала, в населенном пункте прозвучали несколько взрывов. Информации о месте и пострадавших СМИ не привело, официального заявления не поступало.

Ранее телеканал сообщал о нескольких взрывах в Одессе. Также стало известно о серии взрывов в Одесской области. СМИ предупредили о работе ПВО и попросили оставаться в укрытии.

Вечером того же дня «Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. На момент взрывов в регионе объявили особое положение.

Воздушная тревога гудела по всей Украине. Сейчас сигнал тревоги звучит в Днепропетровской и Харьковской областях, эта информация доступна на официальном портале оповещения населения.