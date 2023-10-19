Взрывы прогремели в Киевской области на Украине

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Взрывы услышали сразу в двух украинских регионах - Киевской и Николаевской областях. Об этом сообщило издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

«Поражен склад боеприпасов ВСУ в Степовом. Есть вторичная детонация», - сказано в сообщении.

Также глава областной военной администрации Виталий Ким подтвердил, что в городе Николаеве прогремело два взрыва. Об этом заявили в издании УНИАН.