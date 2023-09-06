Взрывы прогремели в Киеве

«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», - рассказали родные осужденных.
Как заявил начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко в беседе с Ura.ru , обыск провели в рамках законодательства 9 ноября. Со смертью двух заключенных в изоляторе мероприятие не связывали. Спецназ позвали для безопасности, пока работники ФСИН обыскивали помещение. Также Левченко опроверг заявления о побоях.
Ранее в Брянске обвиняемый покончил с собой во время суда. Его судили за нанесении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Сначала мужчина вел себя спокойно и отвечал на вопросы, но поменял поведение, когда на заседание пришла свидетельница. Он умолял девушку не уходить после опроса, но та не послушала его. После этого подсудимый совершил попытку суицида. Сотрудники конвойного наряда оказали ему первую помощь, но тот скончался через 20 минут.
«Алексашенко* Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», - сказано в сообщении.
По какой именно статье его обвинили, пока не известно.
Ранее Басманный суд в Москве заочно отправил общественного деятеля Владимира Милова* в колонию общего режима на восемь лет. Его признали виновным в распространении заведомо ложных данных об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти.
Уголовное дело возбудили после публикации Миловым* видео в YouTube. В апреле прошлого года мужчина покинул Россию. Также общественного деятеля объявили в международный розыск.
* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 16-летняя девушка выпала с балкона квартиры на девятом этаже. Там компания молодых девушек гуляла на вечеринке. Младшей из них 14 лет, старшей - 21 год.
Девушку с тяжелыми травмами доставили в Петербургский педиатрический университет, но врачи не смогли спасти ее.
«Девушка была в крайне тяжелом состоянии, с травмами, которые характеризуются как несовместимые с жизнью. <…> Функции органов были ослаблены в том числе внешними воздействиями, которые могли быть причиной и падения», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе лечебного заведения.
Предварительно, это был несчастный случай. Следователи выяснили, что погибшая посещала сайты в даркнете, в Telegram состояла в чатах накропотребителей.
На востоке Москвы после тушения пожара обнаружили тело женщины. Возгорание случилось по адресу Игарский проезд, дом № 13.
В массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35, Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо, сообщил источник издания.
В результате ЧП пострадали два человека, они получили травмы легкой степени и от госпитализации отказались. На месте аварии работают пожарные и скорая помощь. Разлитое топливо убрали с дороги.
По информации источника, водитель одного из автомобилей покинул место происшествия и сбежал. Спасатели вызвали следственную группу по происшествию.
Ранее легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Новой Москве в поселении Марушкинское. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.