Взрывы прогремели в Киеве

Спецназ устроил обыск в СИЗО Екатеринбурга после смерти двух заключенных — СМИ

В следственный изолятор № 1 в Екатеринбурге после гибели двух заключенных приехали сотрудники спецназа и устроили обыск. Об этом сообщило издание E1.ru.

«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», - рассказали родные осужденных.

Как заявил начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко в беседе с Ura.ru , обыск провели в рамках законодательства 9 ноября. Со смертью двух заключенных в изоляторе мероприятие не связывали. Спецназ позвали для безопасности, пока работники ФСИН обыскивали помещение. Также Левченко опроверг заявления о побоях.

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