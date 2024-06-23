23 июня 2024, 08:15

Взрывы прогремели в Киеве утром 23 июня

РИА «Новости»
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В Киеве утром 23 июня прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в столице и Киевской области работает ПВО.

Жителей Кличко попросил находиться в укрытиях. Других подробностей он не привел.

По информации украинского телеканала «Общественное», утром в воскресенье взрывы прогремели в Киеве и Житомире.

Ночью 23 июня воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях Украины.

Накануне во Львовской области заявляли о повреждении объекта инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, местные власти не уточнили.

Виталий Кличко Киев
23 июня 2024, 09:16
Уилан попросил США быстрее вернуть его домой
РИА «Новости»
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Американец Пол Уилан, которого в России осудили на 16 лет по делу о шпионаже, попросил у властей США принять решительные меры для возвращения на родину его самого и арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом он заявил в интервью CNN.

«США должны что-то предпринять. <…> Что-то, что заставит Кремль задуматься и сказать: „Хорошо, <…> теперь пришло время вернуть Эвана и Пола, и тогда мы хотим вернуть тех, кто у вас есть из наших, и на этом закончим“», - сказал он.

На минувшей неделе пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер на брифинге заверил, что американские власти ведут работу над возвращением в Соединенные Штаты Уилана и Гершковича. Он объяснил, что публично эту тему не поднимают, но она находится среди приоритетных как у госсекретаря Энтони Блинкена, так и у президента Джо Байдена.

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря 2018 года, против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Приговор американцу вынес Мосгорсуд: в июне 2020-го его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

В Екатеринбурге 30 марта 2023 года задержали Эвана Гершковича. Он пытался получить секретные сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК по заданию США. Журналиста арестовали в тот же день решением Лефортовского суда столицы. Срок меры пресечения ему неоднократно продлевали.

В Кремле отмечали, что вопросы обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами любят тишину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что они входят в зону интереса обеих стран.

США Шпионаж Россия Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
23 июня 2024, 04:55
США поддерживали «Азов» несмотря на собственный запрет
РИА «Новости»
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США оказывали военную помощь украинскому нацбату «Азов»* несмотря на собственный запрет. К такому выводу пришло независимое издание Intercept.

«Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года», - сказано в статье.

Командир нацбата выложил в социальных сетях фотографию с сертификатом от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под эгидой командования спецназа США в Европе. Рядом с ним на снимке стоял человек в американской военной форме. На другом кадре украинские военные с символикой «Азова»* стояли рядом с американскими, держащими флаг США.

В начале июня США сняли запрет на поставки вооружений украинскому нацбату «Азов»*. По данным газеты The Washington Post, националистическое подразделение прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи. Этот закон запрещает оказывать помощь зарубежным военным частям, замеченным в тяжких нарушениях прав человека. Ранее «Азов»* попадал под запрет.

* Террористическая организация, запрещена в России.

США Законы Военные Запреты Европа Россия
23 июня 2024, 04:05
«Старый порядок рушится». Саудовская Аравия наказала США
РИА «Новости»
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Саудовская Аравия отомстила президенту США Джо Байдену за критику кронпринца Мухаммеда бин Салмана, отказавшись от нефтедолларов. Это приведет к краху США как мировой державы. Такое мнение выразил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

По мнению журналиста, расстановка сил в мире стремительно меняется, а старый порядок быстро рушится. При этом западные лидеры сами ускоряют процесс перехода к постамериканской эпохе.

Одним из признаков этого процесса Тутар назвал отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение с США по нефтедолларам. По мнению журналиста, это решение стало личной местью Мухаммеда бин Салмана Байдену, который назвал наследного принца «изгоем». Месть саудитов дорого обойдется США.

«Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке», - выразил уверенность Тутар.

Полвека назад Саудовская Аравия договорилась с США устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в американских долларах. Это помогло доллару стать мировой резервной валютой. Но теперь саудиты отказались продлевать соглашение. Экономический обозреватель Наталья Карнова объяснила, что это приведет к снижению роли доллара в мировой торговле и в целом негативно скажется на американской экономике.

США Доллары США Саудовская Аравия Джо Байден Экономика
23 июня 2024, 03:24
Землетрясение произошло в Турции
Freepik
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Землетрясение зафиксировали в провинции Малатья на востоке Турции. Его магнитуда составила 4,0, сообщило пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Специалисты уточнили, что подземные толчки ощутили в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,96 километра. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

В начале недели в Иране произошло землетрясение, жертвами которого стали четыре человека. Более 100 местных жителей получили различные травмы. Интенсивность подземных толчков была такой, что повреждения получили вышки мобильной связи.

В ночь на воскресенье, 16 июня, два мощных землетрясения сейсмологи зафиксировали на Сахалине.

Турция Землетрясения

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