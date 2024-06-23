Взрывы прогремели в Киеве утром 23 июня
В Киеве утром 23 июня прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в столице и Киевской области работает ПВО.
Жителей Кличко попросил находиться в укрытиях. Других подробностей он не привел.
По информации украинского телеканала «Общественное», утром в воскресенье взрывы прогремели в Киеве и Житомире.
Ночью 23 июня воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях Украины.
Накануне во Львовской области заявляли о повреждении объекта инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, местные власти не уточнили.