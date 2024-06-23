Взрывы прогремели в Киеве утром 23 июня

Американец Пол Уилан, которого в России осудили на 16 лет по делу о шпионаже, попросил у властей США принять решительные меры для возвращения на родину его самого и арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом он заявил в интервью CNN.

«США должны что-то предпринять. <…> Что-то, что заставит Кремль задуматься и сказать: „Хорошо, <…> теперь пришло время вернуть Эвана и Пола, и тогда мы хотим вернуть тех, кто у вас есть из наших, и на этом закончим“», - сказал он.

На минувшей неделе пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер на брифинге заверил, что американские власти ведут работу над возвращением в Соединенные Штаты Уилана и Гершковича. Он объяснил, что публично эту тему не поднимают, но она находится среди приоритетных как у госсекретаря Энтони Блинкена, так и у президента Джо Байдена.

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря 2018 года, против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Приговор американцу вынес Мосгорсуд: в июне 2020-го его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

В Екатеринбурге 30 марта 2023 года задержали Эвана Гершковича. Он пытался получить секретные сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК по заданию США. Журналиста арестовали в тот же день решением Лефортовского суда столицы. Срок меры пресечения ему неоднократно продлевали.

В Кремле отмечали, что вопросы обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами любят тишину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что они входят в зону интереса обеих стран.