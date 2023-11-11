Взрывы прогремели в Киеве после включения воздушной тревоги

Читайте нас в:

Воздушную тревогу, судя по данным официального ресурса оповещения населения, включили в столице Украины уже второй раз за сутки.

Вскоре после срабатывания сигналов в городе раздалось несколько взрывов. Каких-либо подробностей случившегося «Зеркало недели» не привело.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что взрывы прогремели на левом берегу. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, работает система ПВО.

«Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!» - обратился к жителям украинской столицы мэр.

В ночь на 11 ноября жители Киевской области также слышали взрывы , а в регионе объявляли воздушную тревогу.