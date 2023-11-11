11 ноября 2023, 09:23

Взрывы прогремели в Киеве после включения воздушной тревоги

РИА «Новости»
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В Киеве сработали сигналы воздушной тревоги и прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Воздушную тревогу, судя по данным официального ресурса оповещения населения, включили в столице Украины уже второй раз за сутки.

Вскоре после срабатывания сигналов в городе раздалось несколько взрывов. Каких-либо подробностей случившегося «Зеркало недели» не привело.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что взрывы прогремели на левом берегу. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, работает система ПВО.

«Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!» - обратился к жителям украинской столицы мэр.

В ночь на 11 ноября жители Киевской области также слышали взрывы , а в регионе объявляли воздушную тревогу.

Взрывы Киев Украина
11 ноября 2023, 10:15
Достаточных оснований для импичмента Байдена не увидели в США
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена на сегодняшний день нет. С таким заявлением выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщила газета The Washington Post.

По данным WP, на этой неделе спикер-республиканец провел встречу с однопартийцами центристских взглядов.

«Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента», - указал политик.

Авторы материалы выразили уверенность, что Джонсон не считает «политическим императивом» добиваться отстранения президента страны от власти на фоне его низких предвыборных рейтингов.

Расследование на предмет возможного импичмента Байдена инициировал 11 сентября предыдущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Его отстранили от должности в начале октября.

По мнению Маккарти, лидер США получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера. Сам Байден связал расследование для подготовки его импичмента с намерением республиканцев заблокировать работу правительства.

США Джо Байден
11 ноября 2023, 10:01
Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что власти Польши не откажутся принять протянутую ей дружескую руку сотрудничества. Слова белорусского лидера привела его пресс-служба.

Лукашенко поздравил польский народ с национальным праздником независимости, который в республике отмечают 11 ноября.

«Белорусы уважают выбор Польши, который показал желание остановить поиск внешних угроз и внутренних противоречий. Надеюсь, что в Варшаве прислушаются к желанию граждан жить в согласии и мире с представителями всех вероисповеданий и наций, а также рассмотрят протянутую дружескую руку сотрудничества Белоруссии», - сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что для Польши наилучшей гарантией безопасности является прекращение необоснованной гонки вооружений и милитаризации, а также дружественное соседство.

«Шаг за шагом мы вместе можем внести вклад в преодоление конфронтации. Белоруссия к этому готова», - добавил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о желании Польши «оторвать себе кусок пожирнее» от Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Польша
11 ноября 2023, 09:42
Более 30 грузовиков с гумпомощью въехали в Газу через КПП «Рафах»
Википедия
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Минимум 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в пятницу, 10 ноября, на территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в соцсети X.

«Грузовики с гуманитарной помощью доставили сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт „Рафах“», - указали в публикации.

Представители COGAT уточнили, что 22 грузовика доставили в палестинский анклав 395 тонн продуктов питания, три - 30 тонн медицинского оборудования, два - 57 тонн воды, еще три - 58 тонн смешанных грузов. Данную помощь предоставили ООН и Египетское общество Красного Полумесяца.

Доставлять гумпомощь в Газу начали 21 октября. С того момента на палестинскую территорию прибыли порядка 820 грузовиков.

В среду, 8 ноября, на территорию сектора Газа через КПП «Рафах» въехали 96 грузовиков с гуманитарной помощью.

До этого Минздрав Палестины сообщал, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке количество жертв среди мирного населения Газы превысило 10 тысяч человек. Из них не менее четырех тысяч - дети.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
11 ноября 2023, 09:18
МВФ пообещал отправить Украине 900 млн долларов
РИА «Новости»
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Международный валютный фонд и украинское руководство заключили предварительные договоренности, по которым республика получит новый транш в 900 миллионов долларов по линии расширенного кредитования (EFF). Информацию об этом опубликовали на сайте фонда.

Представители МВФ сообщили о завершении обзора экономики Украины и успешном выполнении страной поставленных перед ней целей на конец сентября.

«Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, что открывает путь для рассмотрения <…> возможности выделить транш», - указали в документе.

В ближайшее время Совет исполнительных директоров окончательно утвердит достигнутые договоренности и перечислит украинскому руководству 900 миллионов долларов.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко сообщал о желании Украины получить около миллиарда долларов от МВФ до конца 2023 года. Он напомнил, что программа поддержки республики рассчитана на четыре года и составляет 15 миллиардов в американской валюте.

Доллары США Украина Деньги

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