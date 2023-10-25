Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

По информации официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу. Всех жителей области попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ранее о похожих на взрывы звуках писал в соцсети губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что Черноморский флот в ночь на 24 октября на внешнем рейде отбивал возможную атаку подводных диверсионных сил и средств ВСУ.

Накануне серия взрывов прогремела под Киевом. Она раздалась недалеко от города Гостомель. Сигнал тревоги звучал в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.