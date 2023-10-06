Взрывы прогремели в Харькове
Взрыв произошел в украинском городе Харьков. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Сирены, оповещающие о воздушной тревоге, прозвучали в Харьковской области с 6:48.
«Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», - указал градоначальник.
Минобороны России сообщило, что российские войска 3 октября нанесли удары по цехам ремонта техники ВСУ в Харькове. В районе Павлограда военные уничтожили помещения завода, выпускающего твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества для украинской армии. Кроме того, ВС РФ ликвидировали около города Купянска под Харьковом склад с оружием механизированной бригады ВСУ.
Ранее взрывы прогремели в административном центре Николаевской области Украины городе Николаеве. В нескольких регионах страны объявлялась воздушная тревога.
Кроме того, очевидцы зафиксировали звуки взрывов в Днепропетровской области на Украине. Руководство региона не стало комментировать ситуацию.