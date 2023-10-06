Взрывы прогремели в Харькове

Змею обнаружили в квартире на северо-западе Москвы

Читайте нас в:

Двадцатисантиметровую змею из Таиланда обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Рептилию нашли в квартире в районе Строгино. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники департамента природопользования.

О виде змеи информации не поступало. Нанесла ли она вред кому-либо, также не сообщалось.

Ранее москвичка обнаружила змею во время уборки за диваном. Найденное животное передали в Центр реабилитации диких животных. Позже она сможет поселиться в одном из столичных зоопарков.

Еще одна змея напугала жителей квартиры в районе Хорошево-Мневники. Ее удалось поместить в контейнер.

Также из-за коричневой змеи спасателей вызывали в торговый центр на северо-востоке Москвы. Она ползала по этажам магазина и пугала посетителей - в сообщении спасателям ее назвали агрессивной.