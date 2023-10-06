Взрывы прогремели в Харькове

06 октября 2023, 08:51
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Взрыв произошел в украинском городе Харьков. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Сирены, оповещающие о воздушной тревоге, прозвучали в Харьковской области с 6:48.

«Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», - указал градоначальник.

Минобороны России сообщило, что российские войска 3 октября нанесли удары по цехам ремонта техники ВСУ в Харькове. В районе Павлограда военные уничтожили помещения завода, выпускающего твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества для украинской армии. Кроме того, ВС РФ ликвидировали около города Купянска под Харьковом склад с оружием механизированной бригады ВСУ.

Ранее взрывы прогремели в административном центре Николаевской области Украины городе Николаеве. В нескольких регионах страны объявлялась воздушная тревога.

Кроме того, очевидцы зафиксировали звуки взрывов в Днепропетровской области на Украине. Руководство региона не стало комментировать ситуацию.

Взрывы Украина Харьков
Змею обнаружили в квартире на северо-западе Москвы
23 октября 2023, 12:59
Depositphotos.com / REPTILES4ALL
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Двадцатисантиметровую змею из Таиланда обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Рептилию нашли в квартире в районе Строгино. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники департамента природопользования.

О виде змеи информации не поступало. Нанесла ли она вред кому-либо, также не сообщалось.

Ранее москвичка обнаружила змею во время уборки за диваном. Найденное животное передали в Центр реабилитации диких животных. Позже она сможет поселиться в одном из столичных зоопарков.

Еще одна змея напугала жителей квартиры в районе Хорошево-Мневники. Ее удалось поместить в контейнер.

Также из-за коричневой змеи спасателей вызывали в торговый центр на северо-востоке Москвы. Она ползала по этажам магазина и пугала посетителей - в сообщении спасателям ее назвали агрессивной.

Животные Москва 2023
Хлопок и много дыма. Очевидцы — о взрыве газа в Котельниково
23 октября 2023, 12:39
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В Котельниково Волгоградской области произошел взрыв газа в жилом доме. Студент местного колледжа рассказал «360», что слышал громкий звук, а потом увидел дым. Очевидцы сообщили, что пострадали трое.

«Просто убираемся, и тут слышим взрыв. Довольно таки громкий, испугались. Сейчас более-менее успокоили там все. Дым до сих пор идет», - сказал парень.

Студентов завели в здание, к месту происшествия на улице Родины приехали три пожарные машины. Полицейские перекрыли дорогу, но после полудня сняли оцепление.

По словам другого очевидца, один человек погиб, трое пострадали - девушке оторвало руки, на ребенка рухнули осколки стекла, пожилого мужчину увезли в реанимацию. Эту информацию подтвердил третий житель Котельниково. По его словам, взрыв и пожар повредили четыре квартиры.

Возгорание произошло утром 23 октября в двух квартирах пятиэтажки , сообщило МЧС. Его локализовали на площади 96 квадратных метров. Глава Котельниковского района Сергей Понкратов подтвердил, что причиной мог стать взрыв газа. По его информации, двух человек госпитализировали, одного из них в тяжелом состоянии.

Газ Взрывы Видео
Приготовление плова обернулось мощным взрывом в одной из квартир в Москве
23 октября 2023, 12:31
Сайт мэра и правительства Москвы
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В одной из квартир пятиэтажки на 3-й Парковой улице в момент приготовления плова крышка казана выбила окно и напугала соседей. Приехавшие экстренные службы не обнаружили причин для беспокойства, передал Telegram-канал Shot.

По информации издания, мощный взрыв прогремел вчера около 21:00 в квартире пятиэтажки в Северном Измайлове. Это произошло во время приготовления плова в афганском казане. Повара не прикрепили плотно крышку посуды, и она вылетела в окно.

Громкий хлопок напугал соседей, и они вызвали экстренные службы. Однако приехавшие спасатели не обнаружили причин для беспокойства. В результате произошедшего никто не пострадал. Поваров задержала полиция.

Ранее легковой автомобиль взорвался во дворе многоэтажки на Профсоюзной улице в Москве. Пламя перекинулось на стоящую рядом машину.

Взрывы Москва 2023
Подросток ушел из дома с 200 тысячами рублей и погиб в Москве
23 октября 2023, 11:58
РИА «Новости»
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Тринадцатилетний подросток ушел из дома, взяв с собой 200 тысяч рублей наличными и два телефона. Спустя несколько часов его нашли мертвым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, родители школьника проснулись в воскресенье около семи утра и обнаружили, что их сына нет дома. Обеспокоенные, они начали его искать и сразу же обратились в полицию.

Выяснилось, что из дома пропало 200 тысяч рублей. Также подросток забрал с собой мобильный телефон отца.

Тело ученика седьмого класса нашли около часа дня на пристройке 30-этажного здания. По одной из версий, мальчик рано утром отправился снимать контент для своих социальных сетей с использованием двух телефонов. Он вышел на карниз, случайно сорвался и погиб.

Ранее подростка избили двое школьников в Химках. Они попали под уголовное дело.

Дети Москва 2023

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