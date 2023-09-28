Взрывы прогремели в двух областях Украины

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В этих регионах сработала воздушная тревога. Местные власти объяснили звуки взрывов работой средств ПВО.

До этого взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины. По данным издания «Страна.ua», в Николаевской области действовала воздушная тревога. Другие подробности не приводились.

Минувшей ночью в Херсоне, находящемся на подконтрольной Украине территории, прозвучала серия взрывов. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.

Ранее повреждения зафиксировали у припортовой инфраструктуры на юге Одесской области, это произошло после серии взрывов. В результате сгорели несколько грузовых машин.

В ночь на 25 сентября взрывы также слышали и в самой Одессе. В результате повреждения получили зернохранилище и морской вокзал.

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