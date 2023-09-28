Взрывы прогремели в Черкасской области Украины
В Черкасской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
В Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.
Ранее взрывы прозвучали в Николаевской и Одессой областях. В этих регионах объявили воздушную тревогу. Местные власти объяснили хлопки работой средств ПВО.
До этого звуки взрывов раздались в Николаеве на юге Украины.
В ночь на среду взрывы раздались в центре Херсона , находящегося на подконтрольной Украине территории. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.
В ночь на 25 сентября взрывы прогремели в Одессе. В результате зернохранилище и морской вокзал получили повреждения.
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