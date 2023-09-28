Взрывы прогремели в Черкасской области Украины

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В Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

Ранее взрывы прозвучали в Николаевской и Одессой областях. В этих регионах объявили воздушную тревогу. Местные власти объяснили хлопки работой средств ПВО.

До этого звуки взрывов раздались в Николаеве на юге Украины.

В ночь на среду взрывы раздались в центре Херсона , находящегося на подконтрольной Украине территории. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.

В ночь на 25 сентября взрывы прогремели в Одессе. В результате зернохранилище и морской вокзал получили повреждения.

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