Взрывы прогремели в центральной части Украины

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Местные власти пока никак не прокомментировали сообщения СМИ. На момент написания новости в регионе нет объявления о воздушной тревоге, следует из данных онлайн-ресурса по оповещению населения.

Сирена звучит на территории Харьковской области. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольных киевскому режиму частях ДНР и ЛНР.

В ночь на 12 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Он также заявил, что данные о разрушениях в одном из районов на окраине населенного пункта уточняются. На тот момент в Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги. Также сигнал работал на территориях в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.