«Исламское сопротивление Ирака» осуществило ракетный удар по американским войскам в Аш-Шаддади», - отметили в сообщении.

За последнюю неделю американские объекты на территории Сирии подвергались обстрелам не меньше десяти раз.В воскресенье, 22 октября, сторонники движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар. В сторону базы выпустили несколько ракет. В этот же день военный аэродром США в Ираке пытались атаковать беспилотниками.

Спустя два дня беспилотники атаковали военные базы США на юге и востоке Сирии. Дроны нанесли удар по американской военной базе рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар на востоке Сирии. На ее территории прогремели сильные взрывы.