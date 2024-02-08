Взрывы прогремели на американской военной базе в Сирии

База ВВС США находится на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Собеседник агентства заявил, что по ней выпустили четыре ракеты, после чего прогремели мощные взрывы.

Американское командование не комментировало произошедшее. Информация о пострадавших не поступала.

В начале февраля боевики обстреляли американскую базу на месторождении газа «Конико». После этого авиация США нанесла удары по позициям и городам на востоке Сирии , около границы с Ираком. Несколько человек погибли. Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН и осудила атаки. Постпред Василий Небензя обвинил американцев в эскалации конфликта и попытке втянуть в него страны Ближнего Востока.