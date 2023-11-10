Взрывы повредили припортовую инфраструктуру под Одессой
Повреждения припортовой инфраструктуры зафиксировали в Одесской области после взрывов. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.
Морально психологический климат в команде Владимира Зеленского сильно упал, если там начали говорить о завершении конфликта и выходе на финишную прямую. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Он подчеркнул, что ранее с подобным заявлением выступил и сам президент Украины, а глава его офиса просто привел сравнение ради яркости речи. Но никакой конкретики по срокам оба политика привести не смогли.
По словам Кошкина, все подобные заявления украинские политики сделали с нескрываемой обидой на страны Запада. Впервые это проявилось, когда координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, подводя итоги провалов контрнаступления, возложил ответственность на ВСУ. Украинцы со своей стороны тут же начали обвинять американцев в задержке поставок вооружений.
Кошкин подчеркнул, что такими взаимными претензиями бывших союзников заканчивалась большая часть кровавых авантюр, жертвами которых становились простые люди.
Забег по трупам Сравнение военного конфликта Украины с забегом на 100 метров Андрей Ермак допустил в интервью журналистке телеканала «1 1» Наталье Мосийчук, в отношении которой в России завели уголовное дело за возбуждение ненависти и вражды. Полный выпуск доступен на ее YouTube-канале.
«Если сравнивать, например, с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30, они наиболее тяжелые. И если ты начал видеть себя победителем, можно все проиграть», - заявил Ермак.
При этом глава офиса президента Украины подчеркнул что, что не может назвать сроков завершения боевых действий, но не исключил, что все может произойти внезапно.
«Многие факторы влияют на это. Но очень бы хотелось, чтобы все же это произошло как можно скорее», - добавил политик.
Ермак подчеркнул, что встреча на Мальте (саммит 66 государств по мирному урегулированию конфликта на Украине с обсуждением «формулы мира» - прим. ред.) показала поддержку со стороны самых неожиданных участников. По словам политика, они увидели свой интерес в победе Украины. О каких именно странах идет речь, Ермак не уточнил.
Также он добавил, что мирные переговоры с Россией не обсуждаются сейчас ни в каком формате. По его словам, пока Зеленский останется президентом, «никакого Минска-3 не будет».
Пессимистичный настрой
По данным официального сайта администрации города , воздушную тревогу в Одессе вечером в пятницу, 10 ноября, объявляли дважды. В первый раз сирены сработали в 19:50 и сигнал звучал 17 минут. Второй раз тревогу объявили в 20:36 и отменили в 20:58.
Взрывы прогремели спустя несколько минут после срабатывания повторного предупреждения.
Детонация произошла не только в центральном украинском городе, но и области.
ТАСС со ссылкой на очевидцев из Черноморска сообщил о трех взрывах во время работающих сирен.
«Во время тревоги отчетливо слышал ряд громких взрывов, их было не менее трех», - заявил собеседник.
На момент написания новости, воздушную тревогу в Одесской области уже отменили.
«После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъемом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями», - сказал он.
По словам российского дипломата, украинские беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Он отметил, что сигналы поступали и «от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС».
Европейские ювенальные службы стали чаще отбирать детей у украинских беженцев. Украинцев полностью или частично лишают родительских прав и запрещают видеться с ребенком, сообщило местное издание «Страна.ua». Украинские дипломаты даже не пытаются помочь соотечественникам в этом вопросе.
«Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear», - указали в заявлении.
Представитель полиции Ристо Лохи добавил, что на якоре обнаружили краску того же типа, что была и на поврежденном газопроводе Balticconnector. По его словам, сотрудничество с поддерживающими их национальными властями было «тесным и успешным». Сейчас на месте инцидента продолжаются технических осмотры.
Специалисты зафиксировали снижение давления в морской части Balticconnector 8 октября. Вскоре они обнаружили и устранили утечку, но восстановление газопровода займет несколько месяцев.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил решительным ответом, если диверсию на объекте удастся подтвердить.