21 января 2024, 16:36

Взрывы на терминале «Новатэк» в Усть-Луге организовала СБУ

РИА «Новости»
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СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге, где произошел крупный пожар. Об этом написало издание «Страна.ua», назвав случившееся спецоперацией.

СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге, где произошел крупный пожар. Об этом написало издание «Страна.ua» , назвав случившееся спецоперацией.

По версии Financial Times , взрывы в Ленинградской области организовали сотрудники ГУР украинского Минобороны.

Обе украинские спецслужбы неоднократно пытались приписать себе успехи в проведении терактов на территории России. На это неоднократно указывал бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

Пожар на терминале «Новатэк» произошел 21 января. Перед возгоранием были слышны звуки взрывов. В пресс-службе компании заявили, что, предварительно, причиной пожара стало внешнее вмешательство.

Работу терминала временно приостановили , спасатели продолжают ликвидировать последствия возгорания.

Пожары СБУ
21 января 2024, 16:56
Характеристики российских танков Т-80БВМ назвали лучшими в сравнении с Leopard
РИА «Новости»
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Задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские танки Т-80БВМ превзошли по своим характеристикам немецкие боевые машины Leopard. Они лучше показали себя в условиях реальных боевых действий и продемонстрировали чудеса маневренности. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

Авторы материала отметили, что полученные украинскими военными немецкие танки Leopard так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, что существенно сказалось на возможностях его использовать в боях.

Российская боевая машина также превзошла по мощности американские танки M1 Abrams благодаря установленному газотурбинному двигателю. Он обеспечивает проходимость машины в условиях бездорожья и дает экипажу возможность совершать сложные маневры, не прекращая обстрелы из мощных систем вооружения.

Командующий российскими танковыми войсками в беседе с авторами материала отметил, что танк Т-80БВМ задействовали в наступлении на Запорожском направлении. Он подчеркнул что машина позволяет интегрировать дополнительные устройства связи и защиты, чем еще сильнее увеличивает производительность.

Танки Т-80БВМ оснастили комплексом активной защиты «Арена-М». Система перехватывает снаряды и ракеты при помощи специальных боеприпасов. Кроме того разработка НПО «Высокоточные комплексы»» (входит в «Ростех») преодолевает глушители сигналов связи.

Военные Россия Оружие Танки
21 января 2024, 14:52
Транзит судов через Босфор приостановили на неопределенный срок
Global Look Press
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Транзит судов через Босфор временно приостановили из-за поломки нефтяного танкера. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

Речь идет о танкере Peria, который следовал из России в Измир под флагом Либерии. Во время прохода через пролив в районе деревни Кечилик у судна сломался якорь. В результате танкер заблокировал движение в Босфоре в оба направления.

Сейчас буксиры береговой охраны вызволяют танкер. Турция приостановила транзит судов с 06:00 21 января на неопределенный срок. Кроме того, властям пришлось ограничить проход судов через Дарданеллы из-за шторма. Им можно двигаться со скоростью менее десяти узлов.

Ранее 185-метровый танкер Sappho, следовавший в Грецию, заблокировал Дарданеллы. Причиной его остановки стала поломка двигателя.

Турция Россия Погода
21 января 2024, 14:44
МИД оценил позицию Германии по защите Израиля
РИА «Новости»
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Германия вновь начали проводить политику, которая основана на национальной дискриминации. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Таким образом дипломат отреагировала на решение немецких властей противодействовать иску ЮАР в Международном суде ООН с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Израиля.

«Истории известно много примеров, когда совершившие тяжелые проступки преступники вставали на путь исправления и помогали предотвратить аналогичные злодеяния. Но мы видим, что Германия решила пойти по другому пути. В ее поступках вновь появилось деление людей по национальному признаку, но которое вывели на более изощренный уровень», - сказала Захарова.

Комиссия Международного суда ООН начала слушание дела о геноциде со стороны Израиля с 11 января. Представители ЮАР заявляли, что вооруженное нападение на страну не может стать оправданием геноцида, после чего Германия сообщила о готовности противодействовать иску.

Германия Израиль Суд Мария Захарова ООН
21 января 2024, 13:42
Великобритания решила модернизировать ЗРК Sea Viper
Википедия
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Британские власти решили потратить 514 миллионов долларов, чтобы модернизировать зенитный ракетный комплекс Sea Viper. Об этом сообщили агентство Reuters.

По данным агентства, с помощью ЗРК Sea Viper отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море. После успешного применения комплекса в регионе Великобритания заключила контракт с подразделением концерна MBDA, которое производит ракетные системы.

Агентство уточнило, что ЗРК Sea Viper получил ракеты с новыми боеголовками. Комплекс оснастят программным обеспечением, чтобы он мог противостоять баллистическим ракетам.

В ноябре хуситы объявили, что будут атаковать в Красном море любые корабли, которые перевозят товары для Израиля. В ответ США и Великобритания начали военную кампанию в регионе. Помимо столкновений в море, американские военные наносят удары по северу Йемена.

Нестабильность в Красном море привела к сокращению грузопотока в Суэцком канале.

Великобритания Ракеты

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