Взрывные устройства нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа

«Автомобиль, которым управлял Томас Мэтью Крукс, был припаркован возле [места проведения митинга] Трампа в Батлере», - указали авторы материала.

Как передал ABC News со ссылкой на свои источники, винтовку, из которой стреляли в Трампа, купили законно. По информации телеканала, «следы» оружия ведут к отцу подозреваемого.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании молодой мужчина несколько раз выстрелил в политика из винтовки. Трамп прервал речь и спешно покинул площадку.

Один зритель погиб , двое тяжело ранены.

В покушении на Трампа нашли пять странностей. Одна из них: перед приездом Трампа не проверили должным образом места, где мог расположиться киллер.

The Wall Street Journal сообщала, для Секретной службы это стало огромнейшим провалом за последние десятилетия.

Неудавшееся покушение на Трампа, предположил блогер «Голос Мордора», сорвало все планы демократов и лишило главу США Джо Байдена возможности переизбраться на второй срок.