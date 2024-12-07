07 декабря 2024, 12:54

Взрыв разрушил трехэтажный дом в пригороде Гааги

Global Look Press
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Прогремевший в трехэтажном жилом доме взрыв в пригороде Гааги практически полностью разрушил постройку и повредил 10 соседних коттеджей. Об этом со ссылкой на данные пожарной службы сообщило издание Nu.nl.

По предварительной информации, взрыв неизвестного происхождения прогремел около 06:15. Разлетевшиеся осколки повредили около 10 соседних домов. С травмами различной степени тяжести в больницу доставили четырех пострадавших.

Прибывшие на место пожарные потушили образовавшееся после взрыва пламя и приступили к разбору завалов. По оценке специалистов, там могут находиться до 20 человек, которые перестали выходить на связь после взрыва.

В минувшую среду, 4 декабря, взрыв газа частично разрушил стену двухэтажного жилого дома в селе Чонтаул в Дагестане. Травмы различной степени тяжести получили три человека, которых забрали в больницу прибывшие на место врачи.

Спасатели Пожары Взрывы Нидерланды
07 декабря 2024, 14:09
Спровоцировавшего выкидыш у партнерши британца посадили на 12 лет
Unsplash
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В Великобритании суд приговорил к 12 годам тюрьмы 40-летнего Стюарта Уорби, спровоцировавшего медикаментозный аборт у партнерши. Об этом сообщила газета The Mirror.

Из дела следует, что мужчина попросил знакомую обратиться в гинекологический центр и достать медикаменты для искусственного прерывания беременности. За прием у выписавшего рецепт врача Уорби заплатил 470 фунтов стерлингов.

В августе 2022 года британец подмешал мифепристон в сок долгое время лечившейся от бесплодия подруги. Из-за этого у нее на 15-й неделе беременности произошел выкидыш.

«Меня никогда не покинет эта боль. Ведь я понимаю, что в этой жизни этот ребенок был моим единственным шансом стать матерью», - сказала пострадавшая в суде.

Уорби признали виновным, приговорили к 12 годам лишения свободы и обязали выплатить женщине компенсацию в 10 тысяч фунтов.

Ранее жителя Оренбурга задержали при попытке продать сына за 1,5 миллиона рублей.

Великобритания Суд
07 декабря 2024, 12:38
Авиация России и Сирии нанесла удар по позициям террористов в Хомсе и Хаме
Unsplash
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Занятые террористами позиции и пути снабжения в сирийских провинциях Хама и Хомс попали под массированный удар артиллерии и ракет армии Сирии при поддержке авиации России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны арабской республики.

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки ликвидированы десятки террористов и несколько единиц боевой техники.

«Наши силы, действующие в местностях Хама и Хомс, провели интенсивные обстрелы артиллерией и ракетами по местам расположения террористов и их линий снабжения Объединенная сирийско-российская военная авиация нанесла целенаправленные удары по скоплениям террористов, убив десятки из них», - указали в сообщении пресс-службы в Facebook*.

В Главном командовании армии и Вооруженных сил Сирии добавили, что после передислокации и установки новой линии обороны военные начали восстанавливать контроль над участками провинций Хама и Хомс.

Террористические группировки атаковали позиции правительственных войск в Сирии на минувшей неделе, захватив городе Алеппо и перейдя в атаку в провинции Хама.

В минувшую пятницу, 6 декабря, стало известно, что боевики взяли под контроль города города Телль-Биса и Эр-Растан недалеко от Хомса.

Вслед за ними активизировалась поддерживаемая США группировка курдских боевиков «Сирийские демократические силы», которая взяла контроль на Дейр-эз-Зором и пограничным пунктом на границе с Ираком. В ночь на субботу, 7 декабря, СМИ сообщили о начале боевых действий в западных провинциях страны на границе с Израилем.

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Авиация Сирия Россия Армия Боевики Наступление боевиков на севере Сирии
07 декабря 2024, 08:20
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения
РИА «Новости»
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Южнокорейский президент Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране и пообещал не использовать этот инструмент на предстоящем голосовании в парламенте по импичменту. Слова главы государства привело агентство Yonhap.

«Юн извиняется перед населением, что объявление военного положения вызвало для населения неудобства и беспокойство. Второго военного положения не случится», - говорится в обращении президента.

Сок Ель подчеркнул, что за введение военного положения готов понести законную ответственность.

«В будущем доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию, в том числе по поводу моего срока на посту», - отметил он.

Ранее стали известны сроки голосования по импичменту президента Южной Кореи. По закону депутаты парламента должны рассмотреть его в течение 24-72 часов, то есть не позднее 7 декабря.

Южная Корея Военное положение в Южной Корее
07 декабря 2024, 07:30
Страна БРИКС отмежевалась от идеи единой валюты
РИА «Новости»
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Индия не совершала шагов в сторону дедолларизации, но надеется снизить риски при использовании лишь одной валюты во внешней торговле. Об этом Bloomberg сообщил глава индийского Резервного банка Шактиканта Дас.

Таким образом, он отреагировал на угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа ввести пошлины 100% на товары стран БРИКС в случае попыток создания единой альтернативной доллару валюты.

Дас подчеркнул, что объединение не принимало таких решений, а идею выдвинул лишь один участник блока.

«Сомневаемся в реализации такого плана, потому что нужно учитывать географическое распределение стран-членов. В этом серьезное отличие от Еврозоны, в БРИКС есть географическую смежность», - добавил глава индийского Резервного банка.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил Трампу, что доллар начали использовать как инструмент политической и даже вооруженной борьбы.

Индия Доллары США БРИКС

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