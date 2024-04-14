Взрыв прозвучал в Иерусалиме
Взрыв прогремел в Иерусалиме. Об этом сообщило французское агентство France-Presse.
По данным портала, самолет подал сигнал 7700, который означает общую чрезвычайную ситуацию.
Ранее над несколькими странами Ближнего Востока закрыли воздушное пространство для гражданских судов из-за ожидаемого «удара возмездия» Ирана по Израилю. Иран запустил десятки беспилотников, а вслед за ними баллистические ракеты по израильской территории.
В ЦАХАЛ пообещали отразить атаку с помощью самолетов, тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и ракетного комплекса «Стрела». В небо над регионом также поднялись американские военные самолеты для помощи Израилю в отражении атаки Ирана.
Ранее стало известно, что Иран направил в сторону Израиля десятки беспилотников. В КСИР атаку подтвердили и пообещали, что за БПЛА последуют баллистические ракеты. Израильские СМИ сообщили, что дроны отправил не только Иран, но и другие страны региона.
В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли, в том числе, высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал нанести удар возмездия. Операцию против Израиля в КСИР назвали «истинное обещание».
«Осведомленный источник в ходе беседы с корреспондентом IRNA сообщил о запуске Ираном первой партии баллистических ракет по целям в глубине оккупированных территорий», - написали журналисты.
В Сети также появились кадры пролета ракеты над территорией Ирака.
«Израиль готовится к нескольким дням столкновений с Ираном, ожидаются ответные меры», - отметили в сообщении.
Атака беспилотников на Израиль стала частью операции «Истинное обещание». В Корпусе стражей исламской революции отметили, что операцию начали в ответ на нападение на консульский отдел посольства Иран в Дамаске и массовую гибель людей.
Армия обороны Израиля сообщила о мощной атаке со стороны Ирана. В ведомстве заявили, что в качестве целей атаки беспилотники выбрали негражданских лиц.
В начале апреля ЦАХАЛ атаковал здание посольства Ирана. Под завалами погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди. Иранские власти пообещали отомстить за его смерть.
Ранее сообщалось, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. В Корпусе стражей исламской революции подтвердили БПЛА-атаку и объявили о последующем ракетном ударе. Иран назвал удар по Израилю операцией «Истинное обещание».
США предупредили, что нападение Ирана на Израиль может произойти утром в воскресенье, 14 апреля. В ЦАХАЛ привели в готовность системы обороны и нападения. Представители израильской армии заявили, что отбивать атаку будут с помощью самолетов, тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и ракетного комплекса «Стрела».
В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли, в том числе высокопоставленные военные КСИР. В Иране удар назвали терактом и пообещали отомстить.