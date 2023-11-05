Взрыв произошел в Одессе
В Одессе прогремел взрыв. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».
«Ситуация с заложником разрешилась. Подозреваемый покинул машину вместе со своей дочерью», - заявили в полиции.
Правоохранители добавили, что вооруженный мужчина не оказывал сопротивления. Девочка, которую он держал в заложниках, не пострадала.
Ранее мужчина подъехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу и потребовал организовать ему перелет в Турцию. Он взял в заложники четырехлетнюю дочку и угрожал оружием. По данным полиции, мужчина мог иметь при себе взрывное устройство. Правоохранители ввели в аэропорту режим чрезвычайной ситуации и провели переговоры со злоумышленником.
СМИ сообщали, что мужчина бросил из автомобиля два коктейля Молотова. По данным Bild , подозреваемый имеет турецкое происхождение и проживает в Нижней Саксонии в Германии.
«Когда на карту поставлена демократия - вершина свобод, которыми дорожат американцы, - это может быть сигналом к масштабному конфликту», - отметил он.
Обозреватель указал на жесткое противостояние между экс-лидером США Дональдом Трампом и американским президентом Джо Байденом. Из-за их вражды растет напряжение внутри страны, добавил Боттомли.
Он напомнил о череде уголовных дел против Трампа и обратил внимание на накал страстей вокруг выборов в США. По мнению журналиста, конфликт республиканцев и демократов может обернуться для государства гражданской войной.
Ранее Трамп назвал американскую столицу самым опасным городом. По его мнению, политика Байдена привела к росту преступности в стране. Экс-лидер США пообещал «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон, если его изберут в президенты в 2024 году.
Глава ведомства заявлял, что Турция ждет разрешения для сооружения 20 полевых госпиталей в аэропорту Египта Эль-Ариш. Двум предназначенным для этого кораблям позволили зайти в египетские порты.
Палестинское движение ХАМАС утром 7 октября выпустило по израильским городам тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а позже объявил о полной блокаде сектора Газа.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль назвал действия израильской армии в палестинском анклаве «операцией по истреблению в нацистском стиле». По его словам, Израиль совершает военные преступления.
Ранее ЦАХАЛ атаковал школу Усамы бен Заида в сектора Газа, где укрывались беженцы. Десятки мирных жителей получили ранения.
«Позвольте мне открыть вам глаза <…> Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы», - заявил он.
Экс-военный отметил, что если бы Америка ценила Украину, то не допустила бы того, что случилось со страной. Риттер сравнил государство с дурной привычкой, которую в итоге бросят и перестанут о ней говорить.
«Вы удивитесь, как быстро все в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идет о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему», - заверил он.
Риттер также рассказал, что украинское контрнаступление провалилось из-за глупости главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тот решил на всеобщее обозрение рассказать о планах армии. В итоге Украину ждал полный крах и огромные потери.
Сейчас Украина боится остаться без американской помощи из-за обострения палестино-израильского конфликта. Власти страны с тревогой ждут решения конгресса США. Но Украине посоветовали пойти на переговоры из-за снижения поддержки.