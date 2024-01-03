Взрыв произошел около кладбища генерала Сулеймани в Иране

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По информации источника, первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы бывшего генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, а второй - рядом с досмотровыми воротами в километре от святыни.

Посетители кладбища бросились от места ЧП. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, число пострадавших пока неизвестно.

Представитель политическим вопросам и вопросам безопасности провинции Керман отметил, что пока непонятно, связана ли ситуация с террористическим актом или взрывом газа.

Генерала Сулеймани ликвидировали в январе 2020 года в ходе авиационного удара ВВС США в Багдаде. Это поручение отдал возглавлявший Белый дом Дональд Трамп.

После этого иранский суд потребовал от Соединенных Штатов выплатить почти 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за убийство высокопоставленного военного.