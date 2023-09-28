Взрыв прогремел в жилом доме в Стамбуле

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ЧП произошло в четверг, 28 сентября, в районе Шириневлер в западной части Стамбула. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Судя по распространившимся в Сети кадрам, это случилось в квартире на пятом этаже. После взрыва начался пожар. В квартире этажом ниже выбило окна. На улицу вышли люди, приехали экстренные службы.

На дороге рядом с домом лежали обломки деревьев, кирпичи и осколки. Как сообщили местные власти, погиб минимум один человек. По разным данным, ранены двое или четверо горожан.

В ночь на 28 сентября в одном из многоквартирных домов Тюмени взорвался бытовой газ. Пострадал один местный житель.

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В многоквартирном жилом доме в Стамбуле прогремел взрыв. Об этом сообщила местная газета Habertürk.