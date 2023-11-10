Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска

Читайте нас в:

Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Всех жителей пригорода Днепропетровска попросили пройти в ближайшее укрытие. Других подробностей журналисты пока не привели.

Ранее в Виннице разгорелся крупный пожар в складских помещениях. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. Причины возгорания продолжают выяснять.

Ночью в четверг, 9 ноября, взрыв раздался в Днепропетровске на Украине.