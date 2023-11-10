10 ноября 2023, 01:57

Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска

РИА «Новости»
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Взрыв раздался в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил местное издание «Зеркало недели».

Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Всех жителей пригорода Днепропетровска попросили пройти в ближайшее укрытие. Других подробностей журналисты пока не привели.

Ранее в Виннице разгорелся крупный пожар в складских помещениях. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. Причины возгорания продолжают выяснять.

Ночью в четверг, 9 ноября, взрыв раздался в Днепропетровске на Украине.

Взрывы Украина
10 ноября 2023, 01:56
Украинских школьников отправят учиться под землю
Telegram-канал Олега Синегубова
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Подземную школу начали строить в поселке Коротыч в Харьковской области. Об этом сообщил лава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Создаем в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», - написал украинский чиновник.

По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить около 500 человек - примерно столько учащихся и педагогов живут в поселке. Укрытие будет оснащено автономным источником электроэнергии и сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300.

При этом ВСУ сами часто обстреливают детские учебные заведения на приграничных территориях и в новых регионах России. В конце октября украинская ракета упала рядом со школой в селе Новочервонное Луганской Народной Республики. В это время в здании проходил детский праздник - там находились около 20 детей вместе с родителями. Чудом удалось избежать жертв.

До этого при обстреле ВСУ пострадало здание школы в селе Козино Рыльского района Курской области. В сентябре повреждения получило здание школы в белгородском селе Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области.

Школы Украина Образование
10 ноября 2023, 01:04
Байден не справился с подаренной футболкой и пошутил над тем, что часто падает
Скриншот видео
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Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть футболку, которую ему подарили на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе. Видео с этим моментом опубликовало РИА «Новости».

Перед выступлением на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе Джо Байдену подарили красную футболку. Американский президент попытался надеть ее поверх рубашки, но самостоятельно с этой задачей не справился - ему помог ранее выступивший спикер.

Во время выступления американского президента в зале раздался звук падения.

«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», - пошутил американский президент, кадры падений которого часто облетают мировые СМИ.

Так, в октябре он споткнулся и чуть не упал , поднимаясь на сцену в Филадельфии. В сентябре чуть не рухнул, спускаясь по трапу самолета. А в июне упал и не смог самостоятельно встать на сцене после выступления перед выпускниками академии ВВС США.

США Выборы президента США Джо Байден
10 ноября 2023, 00:46
Еще 16 видеосервисов с российскими фильмами запретили на Украине
Unsplash
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил еще 16 видеосервисов, сообщил Life. Эти ресурсы предоставляют доступ к российским телеканалам и фильмам.

На заседании 9 ноября Национальный совет пополнил список запрещенных в стране аудиовизуальных медиасервисов еще 16 названиями. В их числе оказались «Амедиатека», «Баскино», «Киноточка», Filmix, платформы Kion, HD REZKA и KINOGO, а также несколько сервисов онлайн-телевидения: «Лайм HD TV», «Триколор Кино и ТВ», «Смотрешка» и другие.

«По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они не соответствуют требованиям раздела ХІ Закона Украины „О медиа“ и не могут транслироваться на Украине», - сообщили на сайте медиарегулятора.

Причиной запрета Национальный совет назвал предоставление этими платформами доступа к контенту, созданному в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.

Фильмы Украина Телевидение
09 ноября 2023, 23:28
Более 295 медработников погибли в Секторе Газа
РИА «Новости»
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Как минимум 295 медицинских работников стали жертвами войны в Секторе Газа с 7 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Обстрелы вывели из строя 51 машину скорой помощи. Минздрав Газы призвал ООН принять меры по «выполнению резолюций, касающихся защиты медперсонала». Он снова заявил о необходимости немедленной организации гуманитарного коридора для вывоза раненых и доставки в сектор медикаментов и топлива.

Война на Ближнем Востоке вспыхнула после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Ответом Израиля стала полная блокада Газы и нанесение ударов по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в конце октября сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы военной операции в Секторе Газа.

В результате эскалации израильско-палестинского конфликта с 7 октября число погибших в Газе превысило 10,8 тысячи.

Конфликт Израиля и Палестины

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