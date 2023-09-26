Взрыв прогремел в Кривом Роге
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Мэр города Александр Вилкул подтвердил информацию в эфире украинского «24-го канала».
«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», - сказал он.
Прошлой ночью взрывы раздались и в Одесской области. СМИ писали, что к портам Рени и Измаил на Дунае двигалась группа беспилотных летательных аппаратов.
Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины говорят о том, что воздушная тревога началась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой областях. Также она звучит в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.
Накануне вечером, 25 сентября, взрывы прозвучали в Николаеве. Подробностей случившегося нет. Известно, что в Одесской области ракеты и БПЛА нанесли повреждения припортовой инфраструктуре.