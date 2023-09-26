Взрыв прогремел в Кривом Роге

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«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», - сказал он.

Прошлой ночью взрывы раздались и в Одесской области. СМИ писали, что к портам Рени и Измаил на Дунае двигалась группа беспилотных летательных аппаратов.

Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины говорят о том, что воздушная тревога началась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой областях. Также она звучит в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.

Накануне вечером, 25 сентября, взрывы прозвучали в Николаеве. Подробностей случившегося нет. Известно, что в Одесской области ракеты и БПЛА нанесли повреждения припортовой инфраструктуре.