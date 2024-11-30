30 ноября 2024, 10:20

Взрыв прогремел в Косове

Unsplash
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На канале, который питал водой две электростанции в Косове, прогремел взрыв. Премьер-министр Альбин Курти назвал произошедшее терактом, сообщило агентство Reuters.

«Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косова, снабжающий водой две угольные электростанции», - отметил он.

Курти обвинил в совершении теракта Сербию и подчеркнул, что станции являлись источником энергии почти для всего государства. Причину взрыва и информацию о возможных пострадавших он не раскрыл.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на подстанции в Нижнем Тагиле. Энергетический объект обеспечивал электричеством предприятие ВПК. Силовики задержали состоявшего в террористической организации мужчину. У него обнаружили детали для создания зажигательных устройств и средства коммуникации, с помощью которых он связывался с кураторами.

Косово Терроризм Взрывы
30 ноября 2024, 08:13
Рябков напомнил об имеющихся у России средствах для вразумления Запада
РИА «Новости»
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Россия имеет в своем распоряжении все военно-технические средства, которые могут вразумить Запад. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он прокомментировал удары американским оружием по территории России и напомнил об отечественных системах противовоздушной обороны, которые уже показали свою эффективность.

«У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», - подчеркнул дипломат.

Рябков назвал ключевой проблемой отношение Запада к позиции России. По его словам, некоторые иностранные политики слышат мнение российской стороны, но не хотят его понимать.

«На Западе нас слышат, но слушать не хотят», - добавил замглавы МИД.

Ранее он допустил возможность новых ядерных испытаний в России в ответ на действия Белого дома. Ситуация стала достаточно сложной, подчеркнул дипломат.

Дипломатия Россия Запад
30 ноября 2024, 07:42
Норвегия заработала миллиарды долларов из-за вытеснения российского газа
РИА «Новости»
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После сокращения поставок в Европу российского газа заработок Норвегии составил более 115 миллиардов долларов сверхдоходов. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

По его словам, антироссийские санкции двойственно отразились на норвежской экономике. С одной стороны, страна обеспечила себе на вытеснении газа из России сверхдоход в 115 миллиардов долларов сверхдоходов. В то же время норвежские компании почти полностью ушли с российской территории, добавил Корчунов. Он отметил, что Норвегия практически пошла на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений.

«Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии», - подчеркнул дипломат.

Ранее агентство Bloomberg предупредило о росте цен на энергоносители в Европе. Из-за холодной зимы регион быстрее будет истощать свои запасы газа, отметило издание.

Газ Норвегия Экономика
30 ноября 2024, 06:06
Наступление боевиков в Сирии: турецкий аналитик раскрыл, кто может за ним стоять
Freepik
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Боевики террористических группировок неслучайно начали наступление на Алеппо в момент ослабления Израиля в противостоянии с «Хезболлой», считает преподаватель Газиантепского университета Али Фуат Гекче. В беседе с газетой Aydınlık он допустил, что террористы действуют в интересах США и Израиля, стремящихся дестабилизировать регион.

По мнению доктора Гекче, радикалы в Сирии выступают в роли прокси-силы США, выполняя задачу по ослаблению тылов «Хезболлы». Он подчеркнул, что Алеппо является стратегически важным городом для этой организации, и контроль над ним выгоден Израилю.

Гекче также отметил, что США, избегая прямого военного участия в сирийском конфликте, используют радикальные группировки для достижения своих целей в регионе.

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на сирийские правительственные силы в западной части провинции Алеппо 27 ноября. Это стало первым крупным столкновением сторон в регионе за последние четыре года.

Уже через два дня исламисты заявили , что вошли в Алеппо. Они вывесили на окраинах турецкие флаги - при этом город не продержался и недели.

США Израиль Сирия Боевики «Хезболла» Наступление боевиков на севере Сирии
29 ноября 2024, 18:53
Беспилотник сбросил краску на посольство России в Швеции
Unsplash
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Дрон сбросил краску на территорию посольства России в Швеции. Как сообщили в пресс-службе дипмиссии, это уже 10-й по счету случай с мая этого года. Парковка посольства, его автомобили и другое имущество неоднократно становились объектами вандализма.

«Мы настаиваем на том, чтобы все инциденты против российского посольства были тщательно и беспристрастно расследованы, а виновные были найдены и привлечены к ответственности», - отметили в пресс-службе.

Посольство неоднократно обращалось в полицию и сообщало обо всех происшествиях в Министерство иностранных дел Швеции. Однако виновных так и не вычислили, они продолжают спокойно совершать свои «рейды».

Посольство России настоятельно призывает шведскую сторону в полной мере соблюдать свои обязательства, закрепленные в Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее группа вандалов осквернила советские памятники в Словакии. Они облили краской танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку СУ-100 в селе Даргов. А в День Победы в Хельсинки неизвестные испортили памятник советским воинам. Вопросом его полного восстановления займется финская сторона.

Беспилотники Швеция Россия Вандализм

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