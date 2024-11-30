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Россия имеет в своем распоряжении все военно-технические средства, которые могут вразумить Запад. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он прокомментировал удары американским оружием по территории России и напомнил об отечественных системах противовоздушной обороны, которые уже показали свою эффективность.

«У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», - подчеркнул дипломат.

Рябков назвал ключевой проблемой отношение Запада к позиции России. По его словам, некоторые иностранные политики слышат мнение российской стороны, но не хотят его понимать.

«На Западе нас слышат, но слушать не хотят», - добавил замглавы МИД.

Ранее он допустил возможность новых ядерных испытаний в России в ответ на действия Белого дома. Ситуация стала достаточно сложной, подчеркнул дипломат.