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«Сообщают о взрыве в Киеве. Тревога не объявлялась», - указали в публикации издания в Telegram-канале.

Где именно прогремел взрыв, неизвестно. Также издание не уточнило его последствия.

В ночь на четверг, 28 сентября, сразу в нескольких областях Украины прогремели взрывы. Они раздались в Николаевской и Одессой областях. Там прозвучала воздушная тревога. Местные власти сообщили, что громкие звуки оказались работой систем противовоздушной обороны.

Под утро взрывы прозвучали в Черкасской области. После этого там в и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

В ночь на среду, 27 сентября, громкие звуки прогремели в подконтрольной киевскому режиму части Херсона. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

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