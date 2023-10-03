Взрыв прогремел в Днепропетровской области на Украине

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Других подробностей пока не сообщили. Официальных комментариев от властей региона также не поступало.

Ранее, в ночь на 1 октября, стало известно о взрывах в Харькове. В регионе объявили воздушную тревогу. Также мощный взрыв услышали в столице Украины. После него в городе начался пожар.

Однако исходя из данных официального ресурса по оповещению населения, в Киеве сирены воздушной тревоги не звучали. При этом в стране ввели тревогу в 10 регионах - Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Также 30 сентября взрывы прогремели в Винницкой и Черкасской областях Украины. В последней сработала система ПВО. Также поздно вечером 27 сентября взрывы услышали жители украинского города Николаев. В регионе раздалась сирена воздушной тревоги.