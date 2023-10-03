Взрыв прогремел в Днепропетровской области на Украине
Жители Днепропетровской области на Украине услышали взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Других подробностей пока не сообщили. Официальных комментариев от властей региона также не поступало.
Ранее, в ночь на 1 октября, стало известно о взрывах в Харькове. В регионе объявили воздушную тревогу. Также мощный взрыв услышали в столице Украины. После него в городе начался пожар.
Однако исходя из данных официального ресурса по оповещению населения, в Киеве сирены воздушной тревоги не звучали. При этом в стране ввели тревогу в 10 регионах - Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Также 30 сентября взрывы прогремели в Винницкой и Черкасской областях Украины. В последней сработала система ПВО. Также поздно вечером 27 сентября взрывы услышали жители украинского города Николаев. В регионе раздалась сирена воздушной тревоги.