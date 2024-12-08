Взрыв прогремел в дипломатическом районе Дамаска

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По данным египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария» , авиация Израиля совершила серию налетов для ударов по авиабазе «Хахла» на юге Сирии, а также выпустила несколько ракет по военному аэродрому Меззе, находящемуся к западу от Дамаска.

По данным корреспондента, всего прогремело два взрыва, что заставило власти ввести режим повышенной готовности на всей территории Дамаска.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад добровольно сложил полномочия после переговоров с оппозиционными силами и поручил им обеспечить мирную передачу власти.

После смены руководства правительства страны в столице начались беспорядки. Сторонники вооруженных формирований разграбили посольство Ирана. Дипломатов успели эвакуировать до прихода боевиков.