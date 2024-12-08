08 декабря 2024, 16:01

Взрыв прогремел в дипломатическом районе Дамаска

Global Look Press
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Мощный взрыв прогремел на западе Дамаска в районе Мезе, где расположены дипломатические миссии, в том числе посольство Ирана. Об этом со ссылкой на сирийскую газету al-Watan сообщило РИА «Новости».

По данным египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария» , авиация Израиля совершила серию налетов для ударов по авиабазе «Хахла» на юге Сирии, а также выпустила несколько ракет по военному аэродрому Меззе, находящемуся к западу от Дамаска.

По данным корреспондента, всего прогремело два взрыва, что заставило власти ввести режим повышенной готовности на всей территории Дамаска.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад добровольно сложил полномочия после переговоров с оппозиционными силами и поручил им обеспечить мирную передачу власти.

После смены руководства правительства страны в столице начались беспорядки. Сторонники вооруженных формирований разграбили посольство Ирана. Дипломатов успели эвакуировать до прихода боевиков.

Сирия Взрывы Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 16:33
Раскрыто вероятное местонахождение Асада
РИА «Новости»
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Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад после отъезда из страны столкнулся с отказом в приеме со стороны ряда государств. Вероятно, он отправился в Африку. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил участник находящегося в Турции политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда.

Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад после отъезда из страны столкнулся с отказом в приеме со стороны ряда государств. Вероятно, он отправился в Африку. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил участник находящегося в Турции политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда.

Он подчеркнул, что это только предположение, потому что окончательной информации о местонахождении бывшего сирийского лидера сейчас нет.

«Мы знаем, что он просил разрешения прибыть в несколько стран, но получил отказ. Возможно, направился в какую-то из стран Африки. Сирийский народ, в свою очередь, хочет, чтобы его судил сирийский суд», - заявил аль-Абда.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar допустило, что Асад улетел из Сирии на пассажирском самолете государственной авиакомпании. Якобы борт вылетел из Дамаска после первых сообщений о заходе боевиков. Журналисты уточнили, что сначала он летел в сторону побережья, но после сделал разворот и пропал с радаров.

После этого появились версии, что Асад погиб в авиакатастрофе. Но некоторые эксперты не исключили, что пилоты остановили работу транспондера.

Министерство иностранных дел России заявило, что Башар Асад сложил президентские полномочия после переговоров с оппозиционными силами, с которыми условился о мирной передаче власти в стране. В ведомстве добавили, что после этого бывший глава государства покинул территорию Сирии.

Сирия Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 15:10
Российские военные базы в Сирии привели в состояние  боевой готовности
РИА «Новости»
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Российские военные базы на территории Сирии сейчас находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве подтвердили, что, несмотря на обстановку в стране, серьезной угрозы безопасности баз нет.

МИД обратился к сторонам конфликта и призвал их урегулировать ситуацию без применения насилия. По его данным, сирийский президент Башар Асад принял решение уйти с поста и передать власть мирным путем. Российская сторона в этих переговорах не участвовала.

Ведомство подчеркнуло, что дипломаты принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность находящихся в Сирии соотечественников.

Дмитрий Песков Сирия Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 15:08
Боевики начали массово грабить правительственный квартал Дамаска
Global Look Press
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Боевики массово грабят правительственный квартал Дамаска и ломают припаркованные там машины. Об этом РИА «Новости» сообщили очевидцы.

Сотни людей выносят имущество как из госучреждений, так и из частных домов. По информации издания, боевики проникли в резиденцию президента и расположенные рядом здания. Они забирают одежду и ценные предметы.

«Сотни людей приехали в правительственный квартал и выносят имущество из резиденции президента и государственных учреждений», - рассказал агентству один из жителей Мальки.

Вооруженные формирования также взяли штурмом и разграбили посольство Ирана. Дипломатов эвакуировали из города.

Ранее газета Bild сообщила о попытках президента Сирии Башара Асада договориться с боевиками. По ее данным, лидер страны планировал передать власть переходному заново сформированному правительству.

Сирия Боевики Дамаск Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 15:03
Позицию России по Сирии объяснили в Кремле
РИА «Новости»
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Позиция России по ситуации в Сирии изложена в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается вопроса по Сирии, то российская позиция изложена в соответствующем заявлении нашего министерства иностранных дел», - сказал он.

МИД России ранее опубликовал официальное заявление по конфликту в Сирии. Ведомство призвало все противоборствующие стороны воздержаться от насилия. В МИД отмечали, что правительству президента Башара Асада и оппозиции необходимо решить все вопросы управления политическим путем, уважать все этноконфессиональные силы сирийского общества.

В МИД заявляли, что после переговоров с участниками вооруженного конфликта Башар Асад покинул пост президента Сирии и выехал из страны. Своим последним официальным указом он поручил обеспечить транзит власти мирным путем.

Дмитрий Песков Сирия Россия МИД РФ Захват власти в Сирии

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