Взрыв прогремел утром 13 октября в Днепропетровской области

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«Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется», - написал он.

Действовала ли во время взрыва воздушная тревога в регионе, Вилкул уточнять не стал.

Ранее в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской области, несколько раз объявляли, а потом отменяли воздушную тревогу.

Минувшей ночью взрывы произошли в Умани Черкасской области, сообщало местное издание «Зеркало недели». Подробностей случившегося авторы публикации не привели. Власти города не давали никаких комментариев.

В ночь на 12 октября о взрывах в городе сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.