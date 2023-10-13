Взрыв прогремел утром 13 октября в Днепропетровской области
Взрыв прогремел утром 13 октября в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил в Telegram глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
«Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется», - написал он.
Действовала ли во время взрыва воздушная тревога в регионе, Вилкул уточнять не стал.
Ранее в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской области, несколько раз объявляли, а потом отменяли воздушную тревогу.
Минувшей ночью взрывы произошли в Умани Черкасской области, сообщало местное издание «Зеркало недели». Подробностей случившегося авторы публикации не привели. Власти города не давали никаких комментариев.
В ночь на 12 октября о взрывах в городе сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.