31 июля 2024, 18:11

Взрыв прогремел на военном заводе в Болгарии

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Боеприпас сдетонировал во время испытаний на оружейном заводе в болгарском городе Костенец. Об этом сообщил местный телеканал NOVA.

По его информации, никто не пострадал, но взрыв нанес значительный материальный ущерб.

Предприятие, на котором произошло ЧП, специализируется не только на выпуске, но и на утилизации боеприпасов, а также производит гражданскую продукцию.

Издание отметило что в 2014 году на том же заводе уже был взрыв, и тогда пострадали 10 человек.

В июне мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше. Тогда погиб сотрудник предприятия. А через неделю после этого боеприпас сдетонировал на полигоне в Чехии.

Болгария Военные Заводы
31 июля 2024, 17:41
Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц
Global Look Press
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Российские пограничники официально завершили работу в ереванском аэропорту Звартноц, где несли службу 32 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

С 1 августа Армения приступит к самостоятельной охране этого участка госграницы. Начальник местного погрануправления ФСБ России генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Эдгар Унанян подписали протокол об этом.

Затем они, а также временный поверенный в делах России Максим Селезнев поблагодарили пограничников за службу.

«Уважаемые товарищи, я благодарю вас за безупречную работу. Искренне вам признателен. Россия по праву гордится вами», - сказал дипломат.

В мае президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян договорились, что российские пограничники продолжат службу на границах с Турцией и Ираном.

В апреле российские миротворцы покинули Нагорный Карабах.

Армения Военные ФСБ Россия
31 июля 2024, 17:17
Красный флаг мести подняли над мечетью Ирана после смерти Хании
Global Look Press
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Власти Ирана намекнули на подготовку мести за убийство главы политического бюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании. В знак признания, что убитый стал мучеником, а его ликвидаторы понесут ответственность, над крупнейшей мечетью Джамхаран подняли красный флаг. Об этом сообщило агентство Mehr.

Журналисты пояснили, что красный флаг называется Ялтхарат аль-Хусейн. Он символизирует пролитую кровь мученика и готовность его сторонников отомстить за убийство.

Впервые этот символ использовали после убийства в 2020 году генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касема Сулеймани.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во время посещения Тегерана, где проходила инаугурация нового президента страны Масуда Пезешкиана.

По данным палестинской организации , ракетный удар по месту, где находился политик, нанесла армия Израиля.

Как сообщил RT , Пезешкиан пообещал, что убийцы Хании пожалеют о своем трусливом поступке. Прощание с погибшим Исмаилом Ханией пройдет в Тегеране в четверг, 1 августа.

Израиль Убийства Иран Конфликт Израиля и Палестины Исмаил Хания
31 июля 2024, 16:15
Спецслужбы Польши задержали учителя военной академии с секретными документами и порно
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Несколько тысяч документов, включая личные дела сотрудников силовых структур, а также файлы с детской порнографией изъяли у задержанного преподавателя Академии военных искусств Польши. Об этом сообщил телеканал TVN24.

По данным журналистов, речь идет о докторе наук Павле П., который также занимал руководящие должности в Военно-историческом бюро страны. В ходе обысков силовики обнаружили у преподавателя не менее трех тысяч личных дел военных из специальных формирований и секретных служб.

К организованному военной полицией расследованию также подключилась контрразведка. По данным журналистов, силовики проверят частые поездки задержанного в белорусский Витебск.

Прокуратура Варшавы подтвердила задержание мужчины. В ведомстве заявили, что сейчас проходят масштабные процессуальные действия. Подробности по делу пообещали огласить в среду, 31 июля, либо 1 августа.

В конце мая в Белоруссию из Польши сбежал сложивший с себя полномочия судьи Томаш Шмидт. Он объявил, что стал политическим беженцем по необоснованным обвинениям.. Но эти заявления не остановили прокуратуру Польши, которая добилась санкции на арест беглеца.

Военные Польша
31 июля 2024, 15:44
Лидер йеменских хуситов выразил соболезнования после убийства Хании
Global Look Press
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Убийство приехавшего в Тегеран лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании вдохновит его сторонников на продолжение борьбы. Нападение стало чудовищным террористическим преступлением и нарушением всех законов и ценностей. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал член Высшего политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси.

Он подчеркнул, что Хания в глазах многих верующих стал мучеником, который отправился к Всевышнему.

«Доктор Исмаил вдохновил свою семью, братьев, лидеров и сторонников на терпение и стойкость Его преследование является чудовищным террористическим преступлением и вопиющим нарушением законов и ценностей», - написал аль-Хуси.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за гибель Хании на Израиль. По данным группировки, военные устроили ракетный обстрел Тегерана во время инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, на которой присутствовал политик.

Как сообщили «Известия» , Корпус стражей исламской революции пообещал, что представит все данные о последствиях ракетной атаки позднее.

Церемония прощания с убитым лидером политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией пройдет в Тегеране 1 августа. Духовный лидер страны Али Хаменеи пригрозил Ирану жестким ответом «за убийство гостя».

Израиль Убийства Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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