Взрыв прогремел на военном заводе в Болгарии

По его информации, никто не пострадал, но взрыв нанес значительный материальный ущерб.

Предприятие, на котором произошло ЧП, специализируется не только на выпуске, но и на утилизации боеприпасов, а также производит гражданскую продукцию.

Издание отметило что в 2014 году на том же заводе уже был взрыв, и тогда пострадали 10 человек.

В июне мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше. Тогда погиб сотрудник предприятия. А через неделю после этого боеприпас сдетонировал на полигоне в Чехии.