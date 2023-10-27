Взрыв прогремел на складе в Стамбуле

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По данным издания, взрыв неустановленной природы прогремел в подвале трехэтажного дома в районе Баглар. В результате пострадали пять работников.

Турецкое агентство DHA уточнило, что находящихся внутри помещения людей взрывная волна выбросила на улицу. Их забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. После осмотра медики заявили, что пострадавшие получили множественные ожоги.

В помещении после детонации начался пожар, который быстро потушили прибывшие на место спасатели. Полиция Турции заявила, что начала проверку, закрыв движение транспорта вокруг пострадавшего здания. В ходе расследования правоохранители намерены установить источник детонации.