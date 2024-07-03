03 июля 2024, 22:23

Взрыв прогремел на оборонном предприятии в США

РИА «Новости»
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Сильный взрыв прозвучал на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас. Ранения получили два человека, сообщило агентство The Associated Press.

«Два человека ранены и один пропал без вести после инцидента с „пиротехникой“ на оборонном предприятии в Арканзасе», - отметили в сообщении.

По данным агентства, после ЧП в городе Кэмден на предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems госпитализировали двух пострадавших.

Руководство компании активно сотрудничает со службами спасения в рамках расследования случившегося.

Ранее взрыв прогремел на автомобильном Радужном мосту , находящемся на границе США и Канады. Жертвами ЧП стали два человека. Также ранения получил один сотрудник погранслужбы.

США Взрывы
03 июля 2024, 22:18
«Озеро костей». В Гималаях нашли сотни скелетов на берегу горного водоема
Freepik
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Ученые почти разгадали тайну озера Роопкунд в Гималаях, заполненного скелетами европейцев. Там они нашли около 500 останков. Об этом сообщило издание The Sun.

Горное озеро расположено на высоте почти пять тысяч метров над уровнем моря в индийском штате Уттаракханд, который граничит с Непалом. О нем узнали в 1942 году. Озеро обнаружил британский рейнджер.

Берег ледникового озера усеивают человеческие кости, причем увидеть их можно только один месяц в году, когда сходит снег. По оценкам исследователей, там находится около 500 скелетов. Также они предполагают, что рядом с озером могут находиться еще 400 неоткрытых человеческих останков.

Ученые предположили, что останки принадлежат паломникам. Кроме того, по одной из легенд король Джасдхавал из Каннауджа взял своих танцовщиц и беременную жену в дорогу, чтобы посетить святилище Нанда Деви. В дороге они попали под сильный град и погибли у озера, медленно превратившись в скелеты.

По другой версии, погибшие - местные жители, вернувшиеся с войны, или вторгшиеся в страну японцы.

Ученые уже проанализировали ДНК 37 скелетов, выяснив, что большинство людей умерли около 1000 лет назад, а некоторые, возможно, в XIX веке. По мнению антрополога Кэтлин Моррисон из Пенсильванского университета, местные жители сложили в озеро останки греческих поселенцев.

Ранее в Китае нашли шеститонный саркофаг в мавзолее первого императора Шихуанди.

Исследования Индия Европа Ученые
03 июля 2024, 21:51
«Абсолютно нет». Байден не откажется от участия в выборах
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед выборами, которые пройдут в ноябре. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировалоРИА «Новости».

Действующий президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед выборами, которые пройдут в ноябре. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировало РИА «Новости».

«Абсолютно нет. Думаю, вы слышали это напрямую от его предвыборного штаба», - сказала она.

Жан-Пьер также дала отрицательный ответ на вопрос о том, есть ли в планах Байдена вариант ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.

Представительница Белого дома объяснила неудачное выступление президента США на предвыборных дебатах «сочетанием простуды и джетлага». По ее словам, такое случается с каждым, поэтому Байден не планирует сниматься с гонки.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в эфире канала CNN. Большинство экспертов отметили, что для американского лидера они завершились полным провалом.

США Белый дом в США Джо Байден Выборы
03 июля 2024, 20:34
Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин пообещал посетить Турцию и принять участие в переговорах с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом он ответил на приглашение турецкого коллеги во время беседы в Астане, сообщил «Интерфакс».

«Обязательно приеду», - сказал Путин.

Эрдоган заявил, что ждет его в «самое кратчайшее время». А президент России поблагодарил турецкого лидера за приглашение.

Путин и Эрдоган встретились на полях саммита ШОС в Астане 3 июля. Глава государства признался, что давно не видел президента Турции лично, хотя контактируют лидеры стран регулярно.

Российско-турецкие отношения, подчеркнул Путин, развиваются, несмотря на мировые сложности. Реализация совместных проектов идет по графику и без сбоев, заметил президент России.

Саммиты Турция Реджеп Эрдоган Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин ШОС
03 июля 2024, 19:56
Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского коллегу Владимира Путина вновь посетить страну в ноябре 2024 года, на что он ответил согласием. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча Токаев и Путина состоялась вечером 3 июля в президентском центре Казахстана. На ней глава республики предложил Путину вновь приехать в страну и совместить визит с заседанием Высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности.

«Полагаю, это необходимо для поддержания набранного темпа сотрудничества между Россией и Казахстаном. Надеюсь увидеть Вас еще раз в нашей стране, теперь уже с государственным визитом», - обратился Токаев к Путину.

Российский президент поблагодарил коллегу за приглашение и согласился, что поездку рациональнее осуществить в сроки проведения саммита ОДКБ.

«Благодарю за приглашение. Безусловно, оно принимается. Хочу напомнить, что Россия и Казахстан председательствуют в БРИКС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Будем помогать друг другу и поддерживать», - добавил он.

Ранее Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Казахстан Россия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев

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