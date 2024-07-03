Взрыв прогремел на оборонном предприятии в США

Ученые почти разгадали тайну озера Роопкунд в Гималаях, заполненного скелетами европейцев. Там они нашли около 500 останков. Об этом сообщило издание The Sun.

Горное озеро расположено на высоте почти пять тысяч метров над уровнем моря в индийском штате Уттаракханд, который граничит с Непалом. О нем узнали в 1942 году. Озеро обнаружил британский рейнджер.

Берег ледникового озера усеивают человеческие кости, причем увидеть их можно только один месяц в году, когда сходит снег. По оценкам исследователей, там находится около 500 скелетов. Также они предполагают, что рядом с озером могут находиться еще 400 неоткрытых человеческих останков.

Ученые предположили, что останки принадлежат паломникам. Кроме того, по одной из легенд король Джасдхавал из Каннауджа взял своих танцовщиц и беременную жену в дорогу, чтобы посетить святилище Нанда Деви. В дороге они попали под сильный град и погибли у озера, медленно превратившись в скелеты.

По другой версии, погибшие - местные жители, вернувшиеся с войны, или вторгшиеся в страну японцы.

Ученые уже проанализировали ДНК 37 скелетов, выяснив, что большинство людей умерли около 1000 лет назад, а некоторые, возможно, в XIX веке. По мнению антрополога Кэтлин Моррисон из Пенсильванского университета, местные жители сложили в озеро останки греческих поселенцев.

Ранее в Китае нашли шеститонный саркофаг в мавзолее первого императора Шихуанди.