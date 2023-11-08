08 ноября 2023, 18:31

Взрыв прогремел на металлургическом заводе на юге Турции

Unsplash
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Взрыв прогремел на металлургическом заводе в провинции Хатай на юге Турции. Ранения получили более 10 человек, сообщил телеканал Haberglobal.

«В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı в районе Искендерун пострадали 13 рабочих», - отметили в сообщении.

Согласно последним данным, в госпитале двоим пострадавшим понадобилась интубация. По факту взрыва начала расследование прокуратура. Причины взрыва пока остаются неизвестными.

Ранее пять человек получили ожоги при взрыве на складе металлолома в Стамбуле. Турецкие СМИ сообщали, что взрыв неустановленной природы прогремел в подвале трехэтажного дома в районе Баглар. В результате пострадали пять работников.

В начале октября силы безопасности Турции начали проводить по всей территории страны антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои».

Турция Взрывы Заводы
08 ноября 2023, 19:51
Десятки палестинцев пострадали от удушья после обстрела снарядами с фосфором
РИА «Новости»
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Израильские военные применили оружие с белым фосфором при атаках по сектору Газа. В результате обстрелов пострадали десятки человек, сообщил телеканал Al Manar.

По данным канала, пациентов с удушьем привезли в больницу «Аш-Шифа».

Международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила применение Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в Ливане. Эти удары попали на видеозаписи Ранее Минздрав Палестины эвакуировал детскую больницу на востоке анклава. Пациентов и медицинский персонал стали вывозить после обстрелов со стороны ЦАХАЛ снарядами с белым фосфором.

Палестинские власти осудили действия Израиля, обвинив военных в применении запрещенных международными конвенциями кассетных и фосфорных боеприпасов. МИД страны сравнил удары ЦАХАЛ по палестинскому анклаву с геноцидом.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
08 ноября 2023, 19:03
Еврокомиссия озвучила условия для вступления Украины в ЕС
РИА «Новости»
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Фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам». Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе. Ее слова привело РИА «Новости».

«Сроки зависят от реформ, а также от принципа „членство по заслугам“. Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», - отметила глава ЕК.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Чтобы стать частью ЕС, Украине нужно закончить переговоры по изменению культурной, общественной, политической и экономической жизни страны.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года. Урсула фон дер Ляйен в апреле прибыла в Киев и передала ему опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Процедуру провели в кратчайшие сроки.

Владимир Зеленский Еврокомиссия Евросоюз Украина
08 ноября 2023, 18:45
Указ Путина запустит меры по обмену замороженных активов россиян
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который допускает возможность обмена заблокированных в стране активов иностранных инвесторов на замороженные за рубежом средства россиян. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что после начала действия санкций на зарубежных счетах россиян заблокировали средства на более чем полтора триллиона рублей.

Санкции Россия Владимир Путин
08 ноября 2023, 16:53
Конфликту на Украине предсказали скорый перелом
РИА «Новости»
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Украинская армия столкнулась с дефицитом человеческих, финансовых и материальных ресурсов на фоне ослабления поддержки со стороны Запада. Такое положение дел приведет к резкому и болезненному для ВСУ перелому на фронте. Об этом в интервью газете Parlamentní listy заявил депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Радован Вих.

В подтверждение своих слов он привел последнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который признал полное исчерпание военного потенциала с сокращением поддержки со стороны Запада.

«Пока только США еще сохранили активность, но нежелание республиканцев отправлять украинским властям больше денег начинает расти», - заявил Вих.

Чешский депутат отметил, что перед наступлением холодов линия соприкосновения в зоне конфликта практически не изменилась. Но у России есть огромные преимущества: большие ресурсы и серьезное развитие оборонно-промышленного комплекса.

«Приближается переломный момент. Украина никогда не сможет победить в военном отношении соседнюю ядерную державу, но я говорю это с самого начала конфликта», - добавил Вих.

Парламентарий отметил, что Украина сама загнала себя в ловушку своими заявлениями, что готова приступить к переговорам только после возвращения к границам 1991 года.

Он напомнил, что на прошедших в прошлом году референдумах жители четырех областей прямо заявили о своем желании выйти из состава Украины и получили гарантии президента России Владимира Путина на защиту. Поэтому все заявления киевских властей бесполезны.

«Решением, на мой взгляд, является инициатива по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров с последующим присутствием миротворцев ООН. Инициатором может быть, например, Турция, Швейцария, какое-то нейтральное государство», - предложил Вих.

Несмотря на утрату своих ресурсов, останавливать боевые действия Украина не собирается. Верховная рада продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Оба законопроекта внес на рассмотрение президент страны Владимир Зеленский.

Украинская армия столкнулась с дефицитом человеческих, финансовых и материальных ресурсов на фоне ослабления поддержки со стороны Запада. Такое положение дел приведет к резкому и болезненному для ВСУ перелому на фронте. Об этом в интервью газете Parlamentní listy заявил депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Радован Вих.

Чехия Россия Украина

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