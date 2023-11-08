Взрыв прогремел на металлургическом заводе на юге Турции

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«В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı в районе Искендерун пострадали 13 рабочих», - отметили в сообщении.

Согласно последним данным, в госпитале двоим пострадавшим понадобилась интубация. По факту взрыва начала расследование прокуратура. Причины взрыва пока остаются неизвестными.

Ранее пять человек получили ожоги при взрыве на складе металлолома в Стамбуле. Турецкие СМИ сообщали, что взрыв неустановленной природы прогремел в подвале трехэтажного дома в районе Баглар. В результате пострадали пять работников.

В начале октября силы безопасности Турции начали проводить по всей территории страны антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои».