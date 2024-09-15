Взрыв прогремел на макаронной фабрике на северо-западе Турции

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Глава города подчеркнул, что, по предварительным данным, детонация произошла на чердаке производства. Внутри остались заблокированные сотрудники. Прибывшие на место пожарные службы начали тушить огонь и разбирать завалы, чтобы люди могли выбраться.

«О причинах взрыва пока нет информации. Но вокруг нет жилых районов, поэтому пострадали только производство и рабочие», - заявил Алемдар.

По данным журналистов, на место происшествия выдвинулось большое количество бригад скорой помощи и машин пожарных служб.

Сама фабрика расположена в промышленной зоне и окружена различными производствами.

Ранее в зрыв и последующий пожар произошли на заводе по производству неорганических химических веществ ООО НПП «Орион» в Дзержинске.

Гострудинспекция Нижегородской области сообщила, что сильные ожоги получил один из рабочих. Врачи забрали его в реанимацию, но спасти не смогли - мужчина скончался.