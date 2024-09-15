Взрыв прогремел на макаронной фабрике на северо-западе Турции
Из-за прогремевшего на макаронной фабрике в турецком городе Сакарья взрыва и последующего пожара ранения получили не менее 20 человек. Об этом со ссылкой на заявление мэра Юсуфа Алемдара сообщил телеканал CNN Turk.
Глава города подчеркнул, что, по предварительным данным, детонация произошла на чердаке производства. Внутри остались заблокированные сотрудники. Прибывшие на место пожарные службы начали тушить огонь и разбирать завалы, чтобы люди могли выбраться.
«О причинах взрыва пока нет информации. Но вокруг нет жилых районов, поэтому пострадали только производство и рабочие», - заявил Алемдар.
По данным журналистов, на место происшествия выдвинулось большое количество бригад скорой помощи и машин пожарных служб.
Сама фабрика расположена в промышленной зоне и окружена различными производствами.
Ранее в зрыв и последующий пожар произошли на заводе по производству неорганических химических веществ ООО НПП «Орион» в Дзержинске.
Гострудинспекция Нижегородской области сообщила, что сильные ожоги получил один из рабочих. Врачи забрали его в реанимацию, но спасти не смогли - мужчина скончался.