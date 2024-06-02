02 июня 2024, 01:19

Взрыв около судна у берегов Йемена в Британии назвали нападением

Unsplash
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Взрыв произошел на расстоянии около 90 километров от судна, которое двигалось вдоль побережья Йемена, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Взрыв произошел на расстоянии около 90 километров от судна, которое двигалось вдоль побережья Йемена, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании ( UKMTO ).

«Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна», - отметили в ведомстве.

UKMTO квалифицировало происшествие как «нападение». Корабль продолжил путь в порт назначения. Экипажам других судов рекомендовали проходить этот район с осторожностью и «сообщать о любой подозрительной активности».

Ранее сообщалось, что Иран передал йеменским хуситам технологию производства противокорабельной ракеты, радиус действия которой составляет до 2000 километров.

Великобритания Корабли Взрывы Йемен
01 июня 2024, 22:42
Демонстрация боеготовности. США испытают ракеты Minuteman III
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщило командование космических сил страны ( USSF ).

Мероприятия запланировали провести на следующей неделе - 4 и 6 июня.

Пуски проведут с целью демонстрации боеготовности американских ядерных сил и проверки их эффективности, сообщили в ведомстве По данным командования USSF, российскую сторону предупредили о проведении испытаний.

Ранее Россия потребовала от Соединенных Штатов рассказать о планах размещения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Речь идет о таких странах, как Япония и Южная Корея.

Ядерное оружие США Ракеты Россия
01 июня 2024, 21:21
За три минуты до старта. Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили
Freepik
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Старт первого пилотируемого полета корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции перенесли. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

Остановку объявили за три минуты и 50 секунд до старта. Причины отмены полета и его новую дату не назвали.

В космическом аппарате находились астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

Беспилотный полет Starliner на МКС состоялся в 2022 году.

Сегодня к международной космической станции пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-27». Стыковка прошла автоматическом режиме в 14:43 по московскому времени. Аппарат доставил на орбиту аппаратуру, одежду, топливо, питание, а также медицинские и санитарно-гигиенические средства.

МКС Космонавты Корабли Космос
01 июня 2024, 20:03
Турция назвала условия вывода войск из Сирии
Unsplash
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Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии. Об этом, как сообщил телеканал TRT Haber, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии. Об этом, как сообщил телеканал TRT Haber , заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

«Только после того, как <…> наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод [войск]», - заявил глава военного ведомства.

При этом он сказал, что турецкая сторона готова оказать Сирийской Арабской Республике поддержку в проведении выборов, принятия конституции и нормализации обстановки в стране.

Ранее стало известно, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют нанести удары с помощью БПЛА по местам дислокации российских войск в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Турция Сирия Военные
01 июня 2024, 19:59
Серийный убийца Пиктон впал в кому и умер после побоев сокамерника в Канаде
Freepik
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Один из самых жестоких убийц Канады — 74-летний Роберт Пиктон умер в тюремной больнице. Его до полусмерти избил сокамерник, сообщил телеканал CBC News.

По данным издания Le Figaro , 19 мая арестант напал на Пиктона и попытался заколоть его самодельной заточкой. Раненого заключенного сразу же увезли в больницу и ввели в искусственную кому. Спустя время он умер. Нападавшего перевели в изолятор.

Пиктон с 2022 года отбывал пожизненный срок за убийства шести женщин, которые он совершил с 1978 по 2002 годы. При этом он утверждал, что на его счету 49 убитых женщин. Он приводил жертв на собственную свиноферму, а после их трупы скармливал свиньям.

На днях «смолинского маньяка» Владимира Ческидова экспертиза признала невменяемым. Он похитил, насиловал и удерживал в разные годы двух женщин, а затем убил их.

Один из самых жестоких убийц Канады - 74-летний Роберт Пиктон умер в тюремной больнице. Его до полусмерти избил сокамерник, сообщил телеканал CBC News.

Убийства Канада Избиения

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