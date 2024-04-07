07 апреля 2024, 13:54

Взрыв на стрельбище в Тбилиси унес жизни двух человек

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Тбилиси произошел взрыв на стрельбище — погибли два человека и пострадали еще четверо. Об этом информировало МВД Грузии в Facebook*.

«На место происшествия прибыли сотрудники МВД, в том числе пожарные, представители патрульной и криминальной полиции», - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в разные больницы. По данным ведомства, на месте происшествия «в настоящее время принимаются все необходимые меры».

Причина взрыва официально не сообщается. Однако, по данным канала Mtavari Arkhi, на улице Бочорма в частном стрельбище Battleground взорвался газовый баллон.

Накануне, 6 апреля, взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Татарстане во время установки натяжного потолка. Возник пожар , огонь распространился на 80 квадратных метров.

Погиб один человек , еще двое пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

Грузия Взрывы Полиция
07 апреля 2024, 13:43
Франция прекратила контакты с Россией по борьбе с терроризмом
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Французская сторона прервала контакты с России в области борьбы с терроризмом. Об этом сообщил посол Алексей Мешков в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Ранее странам удалось наладить эффективное сотрудничество по антитеррору, но недавно Франция прекратила все коммуникации в этой сфере. Европейское государство ввело специальную систему сотрудничества по вопросам безопасности со всеми иностранными посольствами. Россию даже не уведомили об этой инициативе.

По словам Мешкова, российские дипломаты не получили пропуска для передвижения по городу в период Олимпийских игр. Это затрудняет работу, подчеркнул посол.

Французский министр обороны Себастьян Лекорню ранее провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и выразил соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Одновременно с этим Лекорню попытался убедить главу Минобороны России в непричастности Украины и Запада к трагедии.

Терроризм Россия Франция
07 апреля 2024, 13:38
«Большая победа для сторонников мира по всей Европе!» Орбан — о выборах в Словакии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о победе Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии. По его словам, результаты голосования стали значительной победой для всех европейцев, жаждущих мира, написал политик в соцсети Х.

«Большая победа для народа Словакии и большая победа для сторонников мира по всей Европе!» - отметил премьер-министр Венгрии.

Он также поздравил Пеллегрини с победой на выборах президента страны.

Спикер Национального совета Словакии и лидер партии «Голос - социальная демократия» Петер Пеллегрини одержал победу на выборах в президента с 53,55% голосов. За его оппонента Ивана Корчока проголосовали 46,44% избирателей.

Пеллегрини заявил, что приложит все усилия, чтобы Словакия выступала за мирное решение конфликтов. Он подчеркнул, что будет придерживаться этой позиции, несмотря на любую критику.

Венгрия Выборы Словакия
07 апреля 2024, 11:32
Франция забила тревогу из-за российских «Цирконов»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские гиперзвуковые ракет «Циркон» — стратегический сигнал для Запада. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

Российские гиперзвуковые ракет «Циркон» - стратегический сигнал для Запада. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

«Использование ракеты „Циркон“ против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России», - написал Хессун.

Такой стратегический ход демонстрирует способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, даже американским зенитным комплексам Patriot.

«Приверженность России разработке и использованию „Циркона“, запускаемого с фрегатов в Черном море, подтверждает ее желание укрепить мощь своего военно-морского флота», - добавил автор.

«Цирконы» практически неуловимы для современных средств обороны. Благодаря этому оружию Россия может поражать наземные и морские цели, тем самым усиливая ее наступательный потенциал.

Российская армия нарастила мощь военно-космических и ракетных сил. Ранее использование «Циркона» назвали знаковой вехой в развитии гиперзвукового оружия. Такие аппараты не только позволяют ракетам поражать цели на более дальних расстояниях и с большей скоростью, но и выполнять маневры. США пытаются запустить похожие программы.

США Ракеты Россия Оружие Армия Франция
07 апреля 2024, 11:28
Стали известны главные торговые партнеры России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Лидером по товарообороту с Россией по итогам 2023 года стал Китай. Главными российскими партнерами также оказались Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Товарооборот Китая и России за прошлый год составил 240,1 миллиарда долларов, что составляет почти треть от общего объема торговли (710,1 миллиарда долларов).

В список лидеров также вошла Индия (до 64,9 миллиарда долларов), Турция (56,5 миллиарда), Белоруссия (55 миллиардов долларов) и Казахстан (26 миллиардов долларов).

В десятку главных партнеров издание включило Южную Корею, Германию, ОАЭ, Бразилию и Нидерланды.

Ранее главное таможенное управление КНР заявило о росте товарооборота с Россией в январе–феврале 2024 года. Этот показатель увеличился на 9,3%. В начале года Китай поставил в Россию товары на 16,808 миллиарда долларов.

Турция Белоруссия Индия Россия Китай Экономика

Новости по теме