Взрыв на стрельбище в Тбилиси унес жизни двух человек
В Тбилиси произошел взрыв на стрельбище — погибли два человека и пострадали еще четверо. Об этом информировало МВД Грузии в Facebook*.
«На место происшествия прибыли сотрудники МВД, в том числе пожарные, представители патрульной и криминальной полиции», - говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в разные больницы. По данным ведомства, на месте происшествия «в настоящее время принимаются все необходимые меры».
Причина взрыва официально не сообщается. Однако, по данным канала Mtavari Arkhi, на улице Бочорма в частном стрельбище Battleground взорвался газовый баллон.
Накануне, 6 апреля, взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Татарстане во время установки натяжного потолка. Возник пожар , огонь распространился на 80 квадратных метров.
Погиб один человек , еще двое пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
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