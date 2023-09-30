Взрыв из-за прорыва нефтепровода прогремел на Украине
Мощный взрыв на нефтепроводе произошел в Ивано-Франковской области Украины. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны.
«Прорыв нефтепровода с последующим разливом нефтепродуктов произошел рядом с селом Стримба Надворнянского района», - указали в ведомстве.
В министерстве отметили, что нефть разлилась на площади около 100 квадратных метров. Началось возгорание, огонь перешел на частный дом, три человека пострадали.
«Экстренные службы выехали на место. Задвижки на нефтепроводе перекрыты», - добавили в МВД Украины.
Издание «РБК-Украина» уточнило, что рядом с местом предполагаемого прорыва нефти в небо поднимался густой черный дым.
В ночь на субботу, 30 сентября, серия взрывов произошла в Черкасской и Винницкой областях Украины. Сирены воздушной тревоги звучали в ряде областей страны.