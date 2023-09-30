Взрыв из-за прорыва нефтепровода прогремел на Украине

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«Прорыв нефтепровода с последующим разливом нефтепродуктов произошел рядом с селом Стримба Надворнянского района», - указали в ведомстве.

В министерстве отметили, что нефть разлилась на площади около 100 квадратных метров. Началось возгорание, огонь перешел на частный дом, три человека пострадали.

«Экстренные службы выехали на место. Задвижки на нефтепроводе перекрыты», - добавили в МВД Украины.

Издание «РБК-Украина» уточнило, что рядом с местом предполагаемого прорыва нефти в небо поднимался густой черный дым.

В ночь на субботу, 30 сентября, серия взрывов произошла в Черкасской и Винницкой областях Украины. Сирены воздушной тревоги звучали в ряде областей страны.