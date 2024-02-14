Взрыв и пожар произошли на газопроводе в центре Ирана

«Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось», - сообщило агентство.

Газовые службы перекрыли подачу газа из Боруджена в другие области Ирана. Но пожар все равно не прекратится, пока не сгорит весь газ, оставшийся в трубе. Об этом сообщил мэр Боруджена Фатах Кареми.

Ранее сильный пожар возник из-за разгерметизации газопровода в Куеде Пермского края. Огонь вспыхнул на внутрипромысловом газопроводе и перекинулся на соседние здания. Площадь возгорания составила 238 квадратных метров. В результате пожара погибли пять человек.