30 июня 2024, 17:21

Взрыв газа в кондитерской унес жизни четырех жителей Турции

Unsplash
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В турецком городе Торбалы, расположенном в провинции Измир, произошел взрыв газа. В результате ЧП четыре человека погибли, еще 35 пострадали, сообщил телеканал NTV.

Репортеры уточнили, что газовый баллон взорвался в кондитерской, расположенной в жилом доме. Три человека погибли на месте, еще одного медики пытались спасти в больнице, но он скончался. Всех пострадавших увезли в медучреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.

Взрывной волной повредило 11 зданий на улице. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о начале расследования причин ЧП.

Ранее в Ростовской области в доме произошел взрыв газа. В результате один человек получил ожоги, его увезли в больницу.

Турция Газ Взрывы
30 июня 2024, 17:32
Рекордную явку зафиксировали на парламентских выборах во Франции
Global Look Press
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На парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«По состоянию на 12 часов (13:00 по московскому времени - прим. ред.) явка составила 25,9%», - уточнили в министерстве.

Там добавили, что в 2022 году в то же время явка составляла 18,43%. Итоги первого тура голосования подведут после закрытия последних избирательных участков.

Внеочередные парламентские выборы стартовали во Франции 30 июня. По данным последних социальных опросов, лидером стала партия «Национальное объединение». Она обогнала фракцию президента Франции Эммануэля Макрона «Ренессанс» и «Новый народный фронт».

Франция Выборы
30 июня 2024, 17:25
Новый глава МИД Белоруссии созвонился с Лавровым
РИА «Новости»
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Новый белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков провел телефонные переговоры со своим коллегой из России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили график контактов и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Министры обсудили актуальные международные проблемы и вопрос союзной интеграции. Также дипломаты уделили внимание вопросам взаимодействия стран с международными организациям. Лавров поздравил Рыженкова с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и Белоруссии. По его словам, государства всегда учитывают интересы своих народов при принятии решений. Он добавил, что товарооборот между странами составил 48 миллиардов долларов.

Дипломатия Белоруссия Сергей Лавров МИД РФ
30 июня 2024, 16:10
Туристов из Казахстана заподозрили в поджоге леса на греческом острове
Global Look Press
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Прокуратура Греции обвинила восьмерых граждан Казахстана в том, что они подожгли сосновый лес на острове Идра. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По ее информации, туристы уже покинули Грецию, поэтому прокуратура запросила помощь у властей Казахстана. По версии следствия, путешественники 22 июня запустили пиротехнику с яхты у побережья острова, из-за фейерверков загорелся лес. Греческий телеканал Mega предположил, что среди обвиняемых был крупный казахстанский бизнесмен.

Ранее эмигрант из Румынии поджог церковь святого Михана в центре Дублина. Из-за пожара пострадали хранившиеся в крипте мумии, в том числе 800-летние останки крестоносца. Мужчину арестовали, объяснить причину своего поступка он не смог.

Казахстан Поджоги Греция
30 июня 2024, 15:35
Пять индийских танкистов утонули в реке на границе с Китаем
Global Look Press
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Пятеро военных погибли во время попытки переправиться на танке через реку в индийском штате Ладакх рядом с китайской границей. Об этом сообщило агентство ABC News.

Боевая машина затонула 29 июня во время военных маневров. Танкисты в рамках учений переправлялись через реку Шайок, уровень воды в которой резко поднялся. ЧП произошло в районе Сасер-Брангса, недалеко от границы, разделяющей Индию и Китай.

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх выразил слова соболезнования родственникам погибших военнослужащих.

«Мы никогда не забудем образцовое служение наших доблестных солдат», - указал министр.

Ранее в Колумбии потерпел крушение военный вертолет Ми-17. ЧП произошло в штате Боливар, в результате погибли девять человек: шесть офицеров и два солдата.

Индия Армия Китай Реки

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