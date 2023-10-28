«Взрастили монстра». Лавров заявил о страхе Запада перед Украиной

«Запад уже начал немного побаиваться того монстра, которого вырастил. Особенно с учетом того, что Зеленский и его сподвижники все чаще выступают с претензиями и мало кого слушаются», - сказал он.

Лавров также отметил, что любой из конфликтов на евразийском материке в будущем способен разгореться в полномасштабную войну.

«Сейчас есть несколько точек: Ливия, Йемен, Сирия. Все это перетекает в Африку. Запад разрушил Ливию, потому что Каддафи проводил собственную политику. После отказа от ядерного оружия его уничтожили, а через страну пошли нелегальные мигранты и боевики с оружием», - добавил глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конфликте России и Украины наступила последняя стадия.