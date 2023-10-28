«Взрастили монстра». Лавров заявил о страхе Запада перед Украиной
Западные страны совместными усилиями вырастили из Украины монстра, которого сами начали бояться. Об этом БелТА заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Запад уже начал немного побаиваться того монстра, которого вырастил. Особенно с учетом того, что Зеленский и его сподвижники все чаще выступают с претензиями и мало кого слушаются», - сказал он.
Лавров также отметил, что любой из конфликтов на евразийском материке в будущем способен разгореться в полномасштабную войну.
«Сейчас есть несколько точек: Ливия, Йемен, Сирия. Все это перетекает в Африку. Запад разрушил Ливию, потому что Каддафи проводил собственную политику. После отказа от ядерного оружия его уничтожили, а через страну пошли нелегальные мигранты и боевики с оружием», - добавил глава МИД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конфликте России и Украины наступила последняя стадия.