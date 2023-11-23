Взорвавшийся на границе между США и Канадой автомобиль был в угоне
Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, находился в угоне. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным журналистов, машина ехала из США в направлении здания КПП на границе с Канадой. Правоохранители установили, что она числилась в угоне.
Сейчас в районе ЧП перекрыли все мосты, а все правительственные здания эвакуировали. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что изначально его можно было принять за террористический акт.
Взрыв на Радужном мосту над Ниагарским водопадом прогремел в среду, 22 ноября. Мост расположен на границе между США и Канадой. По информации американских СМИ, на пограничном КПП взорвался автомобиль. Жертвами взрыва стали двое мужчин, которые ехали в машине. Пограничника госпитализировали с ранениями.
Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада совместно с США начала сбор информации о взрыве на Радужном мосту над Ниагарским водопадом.